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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЦИК призвала жителей временно оккупированных территорий Украины не ходить на "референдумы", организованные российскими оккупантами

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В ЦИК призвали международное сообщество осудить действия российских оккупантов
В ЦИК призвали международное сообщество осудить действия российских оккупантов
Фото: wikipedia.org

Центральная избирательная комиссия Украины призвала украинцев на временно оккупированных территориях не участвовать в фейковых "референдумах", которые пытаются организовать российские оккупанты. Об этом заявила пресс-служба ЦИК в Facebook 15 июля.

"24 февраля Россия разрушила все международные принципы безопасности и демократические достижения. Сейчас готовит очередное наступление на нашу демократию — планирует организовать на временно оккупированных территориях Украины (Донецкая, Запорожская, Луганская, Харьковская и Херсонская области) псевдореферендумы для возможного изменения их правового статуса", – говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что эта информация известна из украинских и международных источников.

Комиссия подчеркнула, что все попытки России получить контроль над частью территории Украины – это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

ЦИК призвала иностранные государства и международные организации:

  • осудить попытки РФ провести на временно оккупированных территориях Украины псевдореферендумы;
  • не принимать участия и не способствовать их организации и проведению в любых формах;
  • не признавать никаких результатов таких "народных волеизъявлений";
  • применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении граждан России, причастных к организации мероприятий по подготовке и проведению псевдореферендумов;
  • усилить политико-дипломатическое давление на РФ и подать ей четкие сигналы относительно неотвратимых негативных последствий для нее за очередную попытку противоправного изменения международно признанных границ Украины.

"Также Комиссия обратилась в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований по поводу оперативного расследования для недопущения организации и проведения незаконных "референдумов" и призвала граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, не участвовать в псевдореферендумах", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UACEC/posts/pfbid02Wj5ZXsZ2FDJFN4pWZxCckmyd4wvNQxrFW8oMUksEXotgDkxybTTM2KxpQeyxUyPel

Контекст:

В Главном управлении разведки Минобороны предполагают, что оккупанты могут назначить "референдум" в Херсонской области 11 сентября. "Следующая возможная дата, которая сейчас активно обсуждается, – это 30 декабря этого года, когда будет 100 лет от создания Советского Союза. Но все дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какой успех они будут иметь и насколько мы не дадим реализовать их планы", – объяснил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Также мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты решили сделать город "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.

В Минобороны сообщили 24 июня, что РФ не отказалась от планов провести "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины. Советник мэра Мариуполя петр Андрющенко 29 июня подтвердил наличие у оккупантов планов на проведение "референдума" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ЦИК, оккупация, война России против Украины, российские оккупанты
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