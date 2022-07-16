ЦИК призвала жителей временно оккупированных территорий Украины не ходить на "референдумы", организованные российскими оккупантами

"24 февраля Россия разрушила все международные принципы безопасности и демократические достижения. Сейчас готовит очередное наступление на нашу демократию — планирует организовать на временно оккупированных территориях Украины (Донецкая, Запорожская, Луганская, Харьковская и Херсонская области) псевдореферендумы для возможного изменения их правового статуса", – говорится в сообщении.
В ЦИК отметили, что эта информация известна из украинских и международных источников.
Комиссия подчеркнула, что все попытки России получить контроль над частью территории Украины – это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
ЦИК призвала иностранные государства и международные организации:
"Также Комиссия обратилась в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований по поводу оперативного расследования для недопущения организации и проведения незаконных "референдумов" и призвала граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, не участвовать в псевдореферендумах", – говорится в сообщении.
В Главном управлении разведки Минобороны предполагают, что оккупанты могут назначить "референдум" в Херсонской области 11 сентября. "Следующая возможная дата, которая сейчас активно обсуждается, – это 30 декабря этого года, когда будет 100 лет от создания Советского Союза. Но все дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какой успех они будут иметь и насколько мы не дадим реализовать их планы", – объяснил представитель ГУР Вадим Скибицкий.
Также мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты решили сделать город "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.
В Минобороны сообщили 24 июня, что РФ не отказалась от планов провести "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины. Советник мэра Мариуполя петр Андрющенко 29 июня подтвердил наличие у оккупантов планов на проведение "референдума" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября.