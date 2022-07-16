ЦИК призвала жителей временно оккупированных территорий Украины не ходить на "референдумы", организованные российскими оккупантами

"24 февраля Россия разрушила все международные принципы безопасности и демократические достижения. Сейчас готовит очередное наступление на нашу демократию — планирует организовать на временно оккупированных территориях Украины (Донецкая, Запорожская, Луганская, Харьковская и Херсонская области) псевдореферендумы для возможного изменения их правового статуса", – говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что эта информация известна из украинских и международных источников.

Комиссия подчеркнула, что все попытки России получить контроль над частью территории Украины – это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

ЦИК призвала иностранные государства и международные организации:

осудить попытки РФ провести на временно оккупированных территориях Украины псевдореферендумы;

не принимать участия и не способствовать их организации и проведению в любых формах;

не признавать никаких результатов таких "народных волеизъявлений";

применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении граждан России, причастных к организации мероприятий по подготовке и проведению псевдореферендумов;

усилить политико-дипломатическое давление на РФ и подать ей четкие сигналы относительно неотвратимых негативных последствий для нее за очередную попытку противоправного изменения международно признанных границ Украины.

"Также Комиссия обратилась в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований по поводу оперативного расследования для недопущения организации и проведения незаконных "референдумов" и призвала граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, не участвовать в псевдореферендумах", – говорится в сообщении.