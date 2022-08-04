ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Если сбили пять из 10 ракет, это суперрезультат". Зенитчик ВСУ сообщил, что Россия поменяла тактику ракетных ударов по Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Если ВСУ сбили пять из 10 ракет российских оккупантов, выпущенных по Украине, то "это суперрезультат", отметил Смажный
Если ВСУ сбили пять из 10 ракет российских оккупантов, выпущенных по Украине, то "это суперрезультат", отметил Смажный
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска продолжают более интенсивно наносить ракетные удары по Украине, но они изменили тактику.

Об этом в интервью ТСН, опубликованном 3 августа, рассказал зенитчик Воздушных сил (ВС) ВСУ, подполковник Денис Смажный.

По его словам, в первый месяц войны крылатые ракеты оккупантов летали на высоте 700800 м, а сейчас – на высоте 100 м.

"Они огибают, впадают в ярочки, речушки. Поэтому их очень тяжело заметить, надо перевооружаться. Нет иного выхода. Современные системы оборудованы более чувствительными радарами, действуют по другому принципу. Это повысит эффективность зенитного прикрытия и позволит нам уничтожать современные угрозы, которые против нас применяет Россия", – отметил Смажный.

По его мнению, что если ВСУ сбили пять из 10 ракет оккупантов, то "это суперрезультат".

"На днях мы сбили 100% запущенных крылатых ракет", – подчеркнул Смажный.

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил на брифинге 14 июня, что российские ракеты спроектированы таким образом, чтобы быть малозаметными и лететь на сверхнизких высотах – от 50 м.

Основная задача украинской ПВО – бороться с вражескими самолетами и вертолетами, сказал Игнат. В то же время систем противоракетной обороны на вооружении ВСУ нет, но сбивать ракеты врага удается, добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские города российские оккупанты обстреливают регулярно с момента открытого вторжения РФ 24 февраля.

По подсчетам украинских властей, захватчики выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО, угрозы, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, интервью, Воздушные силы Украины, крылатая ракета, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка в бикини. Фото
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон
"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон
"Украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи". Ризатдинова сообщила, что стала жертвой ограбления в Мадриде. Фото
"Украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи". Ризатдинова сообщила, что стала жертвой ограбления в Мадриде. Фото
Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину и показала реакцию мужа на ее неожиданное появление у него на концерте. Видео
Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину и показала реакцию мужа на ее неожиданное появление у него на концерте. Видео
55-летний Кассель в сети поздравил 25-летнюю Кунаки с седьмой годовщиной их отношений. Фото
55-летний Кассель в сети поздравил 25-летнюю Кунаки с седьмой годовщиной их отношений. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (306021)
2
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (153998)
3
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (76595)
4
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (67992)
5
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе (59819)
6
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой (53634)
7
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (40335)
8
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России (36243)
 
 
 
 