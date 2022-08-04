"Если сбили пять из 10 ракет, это суперрезультат". Зенитчик ВСУ сообщил, что Россия поменяла тактику ракетных ударов по Украине

Если ВСУ сбили пять из 10 ракет российских оккупантов, выпущенных по Украине, то "это суперрезультат", отметил Смажный Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Об этом в интервью ТСН, опубликованном 3 августа, рассказал зенитчик Воздушных сил (ВС) ВСУ, подполковник Денис Смажный.

По его словам, в первый месяц войны крылатые ракеты оккупантов летали на высоте 700–800 м, а сейчас – на высоте 100 м.

"Они огибают, впадают в ярочки, речушки. Поэтому их очень тяжело заметить, надо перевооружаться. Нет иного выхода. Современные системы оборудованы более чувствительными радарами, действуют по другому принципу. Это повысит эффективность зенитного прикрытия и позволит нам уничтожать современные угрозы, которые против нас применяет Россия", – отметил Смажный.

По его мнению, что если ВСУ сбили пять из 10 ракет оккупантов, то "это суперрезультат".

"На днях мы сбили 100% запущенных крылатых ракет", – подчеркнул Смажный.

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил на брифинге 14 июня, что российские ракеты спроектированы таким образом, чтобы быть малозаметными и лететь на сверхнизких высотах – от 50 м.

Основная задача украинской ПВО – бороться с вражескими самолетами и вертолетами, сказал Игнат. В то же время систем противоракетной обороны на вооружении ВСУ нет, но сбивать ракеты врага удается, добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)