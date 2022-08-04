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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​​Командир 36-й бригады морской пехоты о российских пленных: Несли полнейший бред. Некоторые говорили, что это игровая модуляция ведения боевых действий

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Сикоза: Бред российской пропаганды делает там свое дело
Сикоза: Бред российской пропаганды делает там свое дело
Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского полковник Виктор Сикоза рассказал, как ведут себя пленные россияне и насколько они верят пропаганде.

"Пленные русские [говорили] по наезженной программе. ИПСО (информационно-психологическая специальная операция. – "ГОРДОН") РФ работает "на ура", вплоть до кадровых офицеров все, как заезженная пластинка: "Мы не знали, что мы тут делаем, нам никто ничего не говорит". – "Как, – спрашиваю, – ты приехал в другую область, стреляешь и ничего не понимаешь?" – "Ну, нам говорили..." Доходило до того, что это была "игровая модуляция ведения боевых действий". Бред полнейший. Это я слышал от российских офицеров. Врали, конечно. Страх берет свое", – отметил Сикоза.

Он подчеркнул, что украинские военные "нормально" относились к захваченным в плен российским солдатам и офицерам.

"Никто никого не бил, если надо было оказать медицинскую помощь, ее оказывали, кормили, водой поили. Все, как предписано конвенциями. Никто ни над кем не издевался. Но страх в их глазах все равно читался и очень хорошо", – рассказал полковник.

"Ну как же? К фашистам попали", – отметил в ответ Гордон.

"Конечно, мы сейчас кого-то съедим, кого-то разопнем на дереве, ну, не знаю, на стволе танка. Бред российской пропаганды хорошо делает там свое дело", – сказал Сикоза.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные ликвидировали около 41,5 тыс. российских оккупантов, сообщил 4 августа Генштаб Вооруженных сил Украины.

Российские оккупационные войска планируют контрнаступление в Херсонской области для выхода на административную границу региона, отметило 3 августа оперативное командование "Юг".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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