ВСУ за неделю освободили два села на славянском направлении – Генштаб

В течение недели ВСУ улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах четырех населенных пунктов, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 4 августа на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Он отметил, что на славянском направлении противник "оказывал огневое влияние на подразделения сил обороны Украины с целью сковывания их действий".

"Нанес авиационные удары в районах Долины, Дибровного, Гусаровки и ракетный удар по населенному пункту Николаевка, – сказал Громов. – В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Бражковка, Сулугуновка, Дмитровка. Освободили два населенных пункта: Мазановку [Донецкой области] и Дмитровку [есть и в Харьковской, и в Донецкой областях]".

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