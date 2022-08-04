ВСУ за неделю освободили два села на славянском направлении – Генштаб

Об этом 4 августа на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Он отметил, что на славянском направлении противник "оказывал огневое влияние на подразделения сил обороны Украины с целью сковывания их действий".
"Нанес авиационные удары в районах Долины, Дибровного, Гусаровки и ракетный удар по населенному пункту Николаевка, – сказал Громов. – В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Бражковка, Сулугуновка, Дмитровка. Освободили два населенных пункта: Мазановку [Донецкой области] и Дмитровку [есть и в Харьковской, и в Донецкой областях]".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.
В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.