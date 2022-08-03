Украинские войска отбили несколько попыток штурмов российских оккупантов на востоке и юге Украины – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что оккупанты на бахмутском направлении совершали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии, а также нанесли авиационные удары вблизи Бахмутского, Соледара, Берестового, Яковлевки и Клинового.

"Российские захватчики вели штурмовые действия в районе Берестового и на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Владимировка – Соледар, Видродження – Кодема, Видродження – Зайцево, Семигорье – Кодема и Доломитное – Семигорье. Все вражеские попытки штурма украинские воины отбили, нанесли оккупантам урон и отбросили назад", – говорится в сообщении.

На авдеевском направлении противник обстреливал из танков и артиллерии районы Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песок, Нетайлового и Каменки, а также пытался вести наступление на направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Васильевка – Красногоровка, Минеральное – Авдеевка и на направлении Донецк – Пески, однако успеха не добился и отошел.

На новопавловском и запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах ряда населенных пунктов, включая Марьинку, Угледар, Белогорье, Времовку и другие. Враг нанес авиаудары возле Новоселки, Новополя и Полтавки.

"Все попытки оккупантов продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки украинская армия свела на нет", – добавили в Генштабе.

На харьковском направлении оккупанты также обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии окрестности населенных пунктов, включая Дементиевку, Питомник, Русскую Лозовую, Верхний Салтов, Старый Салтов. Нанесли авиаудар неподалеку от Прудянки.

Также враги вели воздушную разведку с использованием беспилотников, задействовали средства радиоэлектронной борьбы.

Обстрелы из артиллерии разных калибров зафиксированы на славянском и краматорском направлениях.

На южнобугском направлении противник вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах ряда населенных пунктов, включая Николаев. Нанес авиационный удар возле урочища Андреевка. Вел наступательный бой в направлении Белогорки, успеха не имел, отошел.

"На волынском, полесском и сиверском направлениях – без особых изменений. На последнем враг обстрелял из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Рыжевка и Журавка Сумской области", – отметили в Генштабе.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр". Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

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