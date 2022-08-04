Украинские военные отбили наступления оккупантов на четырех направлениях и заставили россиян отступить – Генштаб ВСУ

На славянском направлении оккупанты пытались продвинуться в направлении Долгенькое – Богородичное, однако получили отпор со стороны ВСУ и отошли.

На краматорском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Спорного. Противник вел наступательный бой в направлении Яремовка – Долина, но вынужден был отступить.

На бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались улучшить свое тактическое положение. Сейчас они ведут наступательные действия в направлении Новолуганское – Кодема, бои продолжаются.

На авдеевском направлении противник вел штурмовые действия в направлениях Лозовое – Пески и Веселое – Пески, украинские военные заставили захватчиков отступить.

"Враг нанес авиаудар недалеко от Новополя. Продолжаются боевые действия в направлении Александровка – Марьинка", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.