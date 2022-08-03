Оккупанты 3 августа обстреляли три общины Сумской области, повреждена гражданская инфраструктура – ОВА

"Всего 55 прилетов, к сожалению, с последствиями для гражданских людей", – написал он.

В частности, в Краснопольской общине россияне били по жилым кварталам поселка. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гражданская инфраструктура.

"Люди, к счастью, не пострадали", – добавил Живицкий.

Накануне, 2 августа, российские военные шесть раз обстреляли Сумскую область, зафиксировано 62 прилета.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

По данным Генштаба ВСУ на 28 июля, с начала месяца оккупанты осуществили 151 обстрел Сумской области с российской территории.