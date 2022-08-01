Около 90 прилетов из минометов и артиллерии. РФ за прошлые сутки семь раз обстреляла Сумскую область – ОВА

По его сообщению, в Белопольской, Середино-Будской и Краснопольской общинах за вчерашние сутки зафиксировали около 90 прилетов из минометов и артиллерии.
В Белопольской общине в результате обстрелов повреждена территория фермерского хозяйства, загорелось поле – сгорело около 25 га пшеницы.
В Середино-Будской общине в результате обстрелов пострадал Деснянско-Старогутский национальный природный парк. В Краснопольской общине, по предварительным данным Живицкого, разрушений нет.
Утром 1 августа оккупанты открывали минометный огонь по Эсманьской общине, разрушений и пострадавших нет, добавил Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.
30 июля в результате обстрелов РФ в Сумской области погиб один человек, двое получили ранения.