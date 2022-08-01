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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Около 90 прилетов из минометов и артиллерии. РФ за прошлые сутки семь раз обстреляла Сумскую область – ОВА

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В результате обстрелов россиян в Сумской области сгорело 25 га пшеницы, сообщили в ОВА
В результате обстрелов россиян в Сумской области сгорело 25 га пшеницы, сообщили в ОВА
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Российские оккупационные войска продолжают наносить удары по приграничным районам Сумской области, 31 июля зафиксировано семь обстрелов, по предварительной информации, пострадавших нет. Об этом глава Сумской областной государственной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram.

По его сообщению, в Белопольской, Середино-Будской и Краснопольской общинах за вчерашние сутки зафиксировали около 90 прилетов из минометов и артиллерии.

В Белопольской общине в результате обстрелов повреждена территория фермерского хозяйства, загорелось поле – сгорело около 25 га пшеницы.

В Середино-Будской общине в результате обстрелов пострадал Деснянско-Старогутский национальный природный парк. В Краснопольской общине, по предварительным данным Живицкого, разрушений нет. 

Утром 1 августа оккупанты открывали минометный огонь по Эсманьской общине, разрушений и пострадавших нет, добавил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

30 июля в результате обстрелов РФ в Сумской области погиб один человек, двое получили ранения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, Сумская область, парк, артиллерия, обстрелы, пшеница, миномет, Дмитрий Живицкий, Краснополье
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