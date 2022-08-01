Около 90 прилетов из минометов и артиллерии. РФ за прошлые сутки семь раз обстреляла Сумскую область – ОВА

В результате обстрелов россиян в Сумской области сгорело 25 га пшеницы, сообщили в ОВА Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

По его сообщению, в Белопольской, Середино-Будской и Краснопольской общинах за вчерашние сутки зафиксировали около 90 прилетов из минометов и артиллерии.

В Белопольской общине в результате обстрелов повреждена территория фермерского хозяйства, загорелось поле – сгорело около 25 га пшеницы.

В Середино-Будской общине в результате обстрелов пострадал Деснянско-Старогутский национальный природный парк. В Краснопольской общине, по предварительным данным Живицкого, разрушений нет.

Утром 1 августа оккупанты открывали минометный огонь по Эсманьской общине, разрушений и пострадавших нет, добавил Живицкий.

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