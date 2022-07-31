В результате обстрелов Сумской области 30 июля погиб один человек, двое ранены – глава ОВА

"В Середино-Будской общине вчера вечером, до 20.30, продолжался артобстрел. Почти полсотни "прилетов". Повреждены частные дома, линии электропередач. Два человека ранены, один погиб. В Белопольской общине почти в 21.00 закончился артобстрел, 13 "прилетов". В результате повреждены сети", – написал он.
Утром войска РФ также обстреливали Сумскую область, возник пожар на ферме.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.