В результате обстрелов Сумской области 30 июля погиб один человек, двое ранены – глава ОВА

"В Середино-Будской общине вчера вечером, до 20.30, продолжался артобстрел. Почти полсотни "прилетов". Повреждены частные дома, линии электропередач. Два человека ранены, один погиб. В Белопольской общине почти в 21.00 закончился артобстрел, 13 "прилетов". В результате повреждены сети", – написал он.

Утром войска РФ также обстреливали Сумскую область, возник пожар на ферме.

Война России против Украины. Главное (обновляется)