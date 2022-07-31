Оккупанты обстреляли ферму в Сумской области, бушует пожар – глава ОВА

На ферме возник пожар, информация о возможных пострадавших уточняется Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"Около 5.30 россияне открыли массированный огонь из минометов и ствольной артиллерии по нашей Миропольской общине. Более 50 "прилетов". Вражеские снаряды попали в местную ферму, бушует пожар", – написал он.

Живицкий добавил, что информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.

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