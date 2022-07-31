Оккупанты обстреляли ферму в Сумской области, бушует пожар – глава ОВА

"Около 5.30 россияне открыли массированный огонь из минометов и ствольной артиллерии по нашей Миропольской общине. Более 50 "прилетов". Вражеские снаряды попали в местную ферму, бушует пожар", – написал он.
Живицкий добавил, что информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.