Россияне из САУ обстреляли Сумскую область – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"В ночь на 3 августа тишину тревожила только гроза. Но к утру, около 7.30, начались обстрелы Краснопольской общины. 10 прилетов из САУ", – написал руководитель ОВА.
По словам Живицкого, в результате обстрелов оккупантов предварительно никто не пострадал.
Накануне, 2 августа, российские военные шесть раз обстреляли Сумскую область, зафиксировано 62 прилета.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.
По данным Генштаба ВСУ на 28 июля, с начала месяца оккупанты осуществили 151 обстрел Сумской области с российской территории.