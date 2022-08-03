Россияне из САУ обстреляли Сумскую область – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"В ночь на 3 августа тишину тревожила только гроза. Но к утру, около 7.30, начались обстрелы Краснопольской общины. 10 прилетов из САУ", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, в результате обстрелов оккупантов предварительно никто не пострадал.

Накануне, 2 августа, российские военные шесть раз обстреляли Сумскую область, зафиксировано 62 прилета.

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