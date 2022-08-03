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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне из САУ обстреляли Сумскую область – ОВА

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Оккупанты утром обстреляли территорию Краснопольской общины, отметил глава Сумской ОВА
Оккупанты утром обстреляли территорию Краснопольской общины, отметил глава Сумской ОВА
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупанты утром 3 августа обстреляли территорию Сумской области из самоходных артиллерийских установок (САУ).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"В ночь на 3 августа тишину тревожила только гроза. Но к утру, около 7.30, начались обстрелы Краснопольской общины. 10 прилетов из САУ", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, в результате обстрелов оккупантов предварительно никто не пострадал.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0bNWgFxNhxPbPyNFbdtHmCuRdqGE1ZQqk1s9hJ6CN8tGsfasEQtzEuPoLEE1aDRShl

Накануне, 2 августа, российские военные шесть раз обстреляли Сумскую область, зафиксировано 62 прилета.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

По данным Генштаба ВСУ на 28 июля, с начала месяца оккупанты осуществили 151 обстрел Сумской области с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, обстрелы, гроза, война России против Украины, Сумская ОГА, Дмитрий Живицкий, российские военные, российские оккупанты, Краснополье
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