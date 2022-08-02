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ВОЙНА В УКРАИНЕ

1 августа оккупанты трижды обстреляли Сумскую область – глава ОВА

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Оккупанты постоянно обстреливают приграничные районы Сумской области
Оккупанты постоянно обстреливают приграничные районы Сумской области
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram (архив)

За понедельник, 1 августа, российские оккупанты три раза обстреляли пограничные общины Сумской области, было зафиксировано 16 прилетов. Об этом сообщил в Telegram вечером 1 августа глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Около 12.00 был артиллерийский обстрел Белопольской общины. После 14.00 враг обстрелял из минометов Хотинскую общину.

Вечером – с 18.20 до 19.30 – продолжался артиллерийский обстрел Эсманьской общины.

"К счастью, во всех случаях без жертв и разрушений", – написал Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

30 июля в результате обстрелов РФ в Сумской области погиб один человек, двое получили ранения.

31 июля в Сумской области было зафиксировано семь обстрелов и около 90 прилетов из минометов и артиллерии.

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

По данным Генштаба ВСУ на 28 июля, с начала месяца оккупанты осуществили 151 обстрел Сумской области с российской территории.

Теги: Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, миномет, Дмитрий Живицкий
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