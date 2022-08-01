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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала агентов, которые искали "слабые места" в обороне Сумской области

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СБУ задержала двух мужчин, завербованных российскими спецслужбами
СБУ задержала двух мужчин, завербованных российскими спецслужбами
Фото: depositphotos.com

СБУ задержала вражеских агентов в Сумской области, которые искали "слабые места" в оборонительном рубеже региона. Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Как установили правоохранители, злоумышленники собирали информацию о местах дислокации, количестве военных и вооружении, а также об имеющихся укреплениях украинских сил обороны. По оперативной информации, эти данные РФ планировала использовать для возможной переправки на территорию региона диверсионно-разведывательных групп.

Двое мужчин были завербованы российскими спецслужбами во время полномасштабного вторжения в Украину. Они информировали своих кураторов о ситуации в приграничье.

Злоумышленники снимали на фото и видео военные объекты и передавали файлы с привязкой к местности работникам ФСБ.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, война, Сумская область, диверсанты, госизмена, война России против Украины
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