СБУ задержала агентов, которые искали "слабые места" в обороне Сумской области

Как установили правоохранители, злоумышленники собирали информацию о местах дислокации, количестве военных и вооружении, а также об имеющихся укреплениях украинских сил обороны. По оперативной информации, эти данные РФ планировала использовать для возможной переправки на территорию региона диверсионно-разведывательных групп.

Двое мужчин были завербованы российскими спецслужбами во время полномасштабного вторжения в Украину. Они информировали своих кураторов о ситуации в приграничье.

Злоумышленники снимали на фото и видео военные объекты и передавали файлы с привязкой к местности работникам ФСБ.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).