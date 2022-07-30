Житель Запорожья торговал оружием, обнаружен тайник, вероятно, для диверсий – СБУ

"В результате спецоперации в Запорожье задержан торговец оружием, который пытался нелегально сбыть партию взрывчатых веществ. Во время задержания правоохранители обнаружили у злоумышленника партию тротила", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, клиентов он искал через личные связи, в том числе в криминальных кругах.

"Сотрудники СБУ установили местонахождение схрона с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Среди изъятого – более пяти килограммов тротила и пластида, а также реактивная противотанковая граната РПГ-22. По предварительным данным, тайник мог быть обустроен для совершения диверсий на территории региона. Его оборудовали в заброшенном хозяйственном здании в окрестностях Запорожья", – объяснили в СБУ.

В ведомстве рассказали, что в схроне нашли боевые гранаты Ф-1, РГД-5, РГН, более 800 патронов калибра 7,62 мм.

"Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Продолжается расследование по установлению источников поступления оружия и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям", – подчеркнули в СБУ.

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