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Житель Запорожья торговал оружием, обнаружен тайник, вероятно, для диверсий – СБУ

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СБУ показала изъятые при обыске средства поражения
СБУ показала изъятые при обыске средства поражения
Фото: Служба безпеки України / Facebook

В Запорожье в рамках контрдиверсионной деятельности задержан местный житель, который причастен к торговле оружием, проинформировала 30 июля в Fаcebook Служба безопасности Украины.

"В результате спецоперации в Запорожье задержан торговец оружием, который пытался нелегально сбыть партию взрывчатых веществ. Во время задержания правоохранители обнаружили у злоумышленника партию тротила", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, клиентов он искал через личные связи, в том числе в криминальных кругах.

"Сотрудники СБУ установили местонахождение схрона с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Среди изъятого – более пяти килограммов тротила и пластида, а также реактивная противотанковая граната РПГ-22. По предварительным данным, тайник мог быть обустроен для совершения диверсий на территории региона. Его оборудовали в заброшенном хозяйственном здании в окрестностях Запорожья", – объяснили в СБУ.

В ведомстве рассказали, что в схроне нашли боевые гранаты Ф-1, РГД-5, РГН, более 800 патронов калибра 7,62 мм.

"Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Продолжается расследование по установлению источников поступления оружия и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям", – подчеркнули в СБУ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, Запорожье, оружие, война, взрывчатка, боеприпасы, тайник, диверсия, экспертиза, правоохранители, граната, спецслужбы, тротил, война России против Украины, задержание, спецоперация, Служба безопасности Украины
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