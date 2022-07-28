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СБУ разоблачила злоумышленников, которые "выдавали" украинские паспорта диверсантам РФ

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СБУ задержала производителя фальшивых документов на горячем, когда тот забирал вторую выплату за готовый паспорт
СБУ задержала производителя фальшивых документов на горячем, когда тот забирал вторую выплату за готовый паспорт
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины разоблачила группу злоумышленников, которые помогали гражданам России получить паспорта гражданина Украины. Среди их клиентов были российские диверсанты, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, схему организовал бывший налоговик из Донецка, после временной оккупации областного центра перебравшийся в Харьков.

Для производства фейковых документов он задействовал личные связи в правоохранительной сфере. Стоимость фальшивого паспорта оценивалась в $4 тыс. Сотрудники СБУ задокументировали передачу ему $3 тыс. в качестве предоплаты.

Причем "заказчик" паспорта, по данным Службы безопасности, осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в пользу России и для конспирации пытался легализоваться на территории Украины.

СБУ задержала производителя фальшивых документов на горячем, когда тот забирал вторую выплату за готовый паспорт.

Сейчас ему готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (взяточничество).

Гражданин РФ, который "заказал" украинский паспорт, находится в поле зрения СБУ и с ним проводятся соответствующие процессуальные действия.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0275QbuMxRCToR2FyBVGxMdADzhg3xPzF7yTPnssRUyRf3YSCTKE9YBjyfqcTMBJnwl

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Украина, паспорт, диверсанты
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