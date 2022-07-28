СБУ разоблачила злоумышленников, которые "выдавали" украинские паспорта диверсантам РФ

СБУ задержала производителя фальшивых документов на горячем, когда тот забирал вторую выплату за готовый паспорт Фото: Служба безпеки України / Facebook

По данным следствия, схему организовал бывший налоговик из Донецка, после временной оккупации областного центра перебравшийся в Харьков.

Для производства фейковых документов он задействовал личные связи в правоохранительной сфере. Стоимость фальшивого паспорта оценивалась в $4 тыс. Сотрудники СБУ задокументировали передачу ему $3 тыс. в качестве предоплаты.

Причем "заказчик" паспорта, по данным Службы безопасности, осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в пользу России и для конспирации пытался легализоваться на территории Украины.

СБУ задержала производителя фальшивых документов на горячем, когда тот забирал вторую выплату за готовый паспорт.

Сейчас ему готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (взяточничество).

Гражданин РФ, который "заказал" украинский паспорт, находится в поле зрения СБУ и с ним проводятся соответствующие процессуальные действия.