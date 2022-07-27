СБУ и НАБУ задержали начальника личной охраны нардепа Деркача

Имени задержанного правоохранители не называют. По данным собеседников "Интерфакс-Украина" и "Украинской правды", речь о начальнике охраны внефракционного нардепа Андрея Деркача, который, по данным СБУ, был завербован российской разведкой в 2016 году.

Это подтверждают и релизы правоохранительных органов.

"По данным Службы безопасности, фигурант был приближен к действующему беглому депутату, которого СБУ считает причастным к работе на российские спецслужбы. В частности, этот депутат курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины", – сообщили в СБУ.

В НАБУ добавили, что у задержанного нашли и изъяли несколько ручных осколочных гранат и патроны к нарезному огнестрельному оружию, на которые у него не было разрешения.

Следственные действия правоохранители проводили в рамках расследования фактов возможной государственной измены Деркача, получения им неправомерной выгоды и легализации незаконного состояния.

"По результатам серии обысков правоохранители обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины, его связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами. После детального осмотра и анализа выявленных вещей и документов действиям народного избранника и его сообщников дадут надлежащую правовую оценку. Также изъяли наличными 200 тыс. грн, €49 тыс., $11,5 тыс.", – сообщили в НАБУ и добавили, что статус изъятых денег будут проверять.

Задержанному начальнику охраны Деркача планируют сообщить о подозрении по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).