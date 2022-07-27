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СБУ и НАБУ задержали начальника личной охраны нардепа Деркача

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Задержание провели сотрудники НАБУ и СБУ
Задержание провели сотрудники НАБУ и СБУ
Фото: nabu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины задержали начальника личной охраны действующего нардепа Украины, сообщили пресс-службы СБУ и НАБУ 27 июля.

Имени задержанного правоохранители не называют. По данным собеседников "Интерфакс-Украина" и "Украинской правды", речь о начальнике охраны внефракционного нардепа Андрея Деркача, который, по данным СБУ, был завербован российской разведкой в 2016 году. 

Это подтверждают и релизы правоохранительных органов. 

"По данным Службы безопасности, фигурант был приближен к действующему беглому депутату, которого СБУ считает причастным к работе на российские спецслужбы. В частности, этот депутат курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины", – сообщили в СБУ. 

В НАБУ добавили, что у задержанного нашли и изъяли несколько ручных осколочных гранат и патроны к нарезному огнестрельному оружию, на которые у него не было разрешения. 

Следственные действия правоохранители проводили в рамках расследования фактов возможной государственной измены Деркача, получения им неправомерной выгоды и легализации незаконного состояния.

"По результатам серии обысков правоохранители обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины, его связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами. После детального осмотра и анализа выявленных вещей и документов действиям народного избранника и его сообщников дадут надлежащую правовую оценку. Также изъяли наличными 200 тыс. грн, €49 тыс., $11,5 тыс.", – сообщили в НАБУ и добавили, что статус изъятых денег будут проверять. 

Задержанному начальнику охраны Деркача планируют сообщить о подозрении по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). 

Контекст:

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре 2020 года опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом, а сейчас президентом США Джо Байденом.

США ввели против Деркача и еще ряда лиц санкции за попытку повлиять на выборы президента.

СНБО были введены санкции против Деркача 20 августа 2021 года, президент Зеленский ввел их в действие 23 августа.

Отец Александра Деркача Леонид Деркач с апреля 1998-го по февраль 2001 года руководил Службой безопасности Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, оружие, обыск, Андрей Деркач, расследование, спецслужбы, НАБУ, обыски, охрана
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