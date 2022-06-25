РФ должна быть отрезана от возможности получать, хранить, переводить свободно конвертируемую валюту – Арахамия

Арахамия: Для финансирования преступлений российская разведка использует не свои никому не нужные рубли, а доллары США Фото: Слуга Народу / Facebook

"Россия должна быть полностью отрезана от возможности получать, хранить, переводить американские доллары, евро или другую свободно конвертируемую валюту. Для них это инструмент финансирования преступлений, а не способ развивать экономику, создавать блага и делиться ими с человечеством", – написал политик, комментируя заявление СБУ о разоблачении агентурной сети российской разведки в Украине.

Арахамия подчеркнул, что, по данным СБУ, сеть, в которую входил нардеп Андрей Деркач, использовала американские доллары для финансирования подрывной деятельности на территории Украины. Речь идет о суммах в миллионы долларов, предназначавшиеся для создания частных охранных фирм под кураторством российских разведчиков.

"Эти факты подтверждают не только то, что Россия является спонсором терроризма, но и то, что для финансирования преступлений российская разведка использует не свои никому не нужные рубли, а доллары США. То есть превращает достижения цивилизованного мира в оружие для террористов", – подчеркнул Арахамия.

Доказательства, полученные СБУ, должны "лечь в основу самых жестких санкций", считает лидер фракции.