НБУ: Попытки россиян вытеснить гривну из оборота на оккупированной территории Украины совершенно незаконны

"Это тактика 2014 года. Конечно, Россия пытается вытеснить украинскую гривну из оборота и применяет разные механизмы для этого. По сути, она запрещает, например, принимать гривну в магазинах, заставляет людей менять гривну на рубли. И это совершенно незаконно. Это противоречит всем международным конвенциям, которые говорят (и это очень важно): если на временно оккупированной территории обеспечивается обращение валюты этой территории, то есть украинской гривны, то другое государство не имеет права вводить свою валюту", – сказала Рожкова.

По ее словам, Украина обращает внимание международных финансовых организаций на действия России в Украине.

"Попытки ввести рубль на территории Украины – это преступление, совершаемое сегодня Центральным банком России. Поэтому мы призываем банки и стараемся им помогать оставаться как можно дольше на временно оккупированных территориях и оказывать услуги нашим гражданам. В частности, чтобы люди могли рассчитываться в национальной валюте и не были вынуждены переходить на расчеты в рублях из-за отсутствия средств и возможности приобрести еду и необходимые вещи", – объяснила Рожкова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)