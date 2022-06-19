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НБУ: Попытки россиян вытеснить гривну из оборота на оккупированной территории Украины совершенно незаконны

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Рожкова: Попытки ввести рубль на территории Украины это преступление
Рожкова: Попытки ввести рубль на территории Украины – это преступление
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Российские захватчики нарушают международные нормы, пытаясь на временно оккупированных территориях Украины заменить гривну на рубль. Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила "24 каналу" в интервью, которое было опубликовано 17 июня.

"Это тактика 2014 года. Конечно, Россия пытается вытеснить украинскую гривну из оборота и применяет разные механизмы для этого. По сути, она запрещает, например, принимать гривну в магазинах, заставляет людей менять гривну на рубли. И это совершенно незаконно. Это противоречит всем международным конвенциям, которые говорят (и это очень важно): если на временно оккупированной территории обеспечивается обращение валюты этой территории, то есть украинской гривны, то другое государство не имеет права вводить свою валюту", – сказала Рожкова.

По ее словам, Украина обращает внимание международных финансовых организаций на действия России в Украине.

"Попытки ввести рубль на территории Украины – это преступление, совершаемое сегодня Центральным банком России. Поэтому мы призываем банки и стараемся им помогать оставаться как можно дольше на временно оккупированных территориях и оказывать услуги нашим гражданам. В частности, чтобы люди могли рассчитываться в национальной валюте и не были вынуждены переходить на расчеты в рублях из-за отсутствия средств и возможности приобрести еду и необходимые вещи", – объяснила Рожкова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О попытках российских оккупантов вводить рубли на подконтрольных им территориях Украины сообщалось еще в марте.

22 марта депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщал, что оккупанты планируют с апреля вводить в обращение рубли в регионе и уже начали раздавать "помощь" пенсионерам в рублях. Позже о введении рубля в украинском регионе с мая сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

В июне советник городского головы Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщил, что в захваченном городе оккупанты начали выплачивать пенсии в рублях.

Рубли оккупанты планировали ввести и в Мелитополе Запорожской области.

Теги: Россия, Украина, валюта, гривна, банки, война, рубль, вторжение, преступление, российская агрессия, война России против Украины, финансы, Екатерина Рожкова
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