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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Еще один ад". В Мариуполе начали платить пенсии в рублях – советник мэра

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Андрющенко: Выплата производится наличными и в рублях
Андрющенко: Выплата производится наличными и в рублях
Фото: ЕРА

В захваченном Мариуполе (Донецкая область) оккупанты начали выплачивать пенсии в рублях, об этом в Telegram cообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Оккупанты начали выдавать пенсии от России. По их данным, зарегистрировано около 47 тыс. пенсионеров, однако наши источники сообщают, что около еще 10 тыс. мариупольцев принципиально не подали документ на подачки РФ. В пересчете на гривну пенсия составляет 2,6 тыс. грн", – говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, выдача пенсий ожидаемо превратилась "в очередной ад и издевательство". На видео толпа людей пенсионного возраста осаждает отделение почты, предположительно, сотрудник почты кричит на людей, стоящих на солнце.

"Главный вопрос – откуда деньги и как выдают. Выдают налом, который накануне броневиками был завезен. В рублях. Это прекрасно демонстрирует мощь российской экономики и честность отчетов Путина об экономических прорывах. Тупо штампуют на печатном станке столько, сколько нужно. Современная история денег России – такой же фейк, как и сама Россия", – пишет советник городского головы.

Контекст:

Кабинет Министров Украины принял решение о перечислении пенсий жителям временно оккупированных территорий, которые получали выплаты по месту жительства, на банковские карты "Ощадбанка". Об этом 28 апреля сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, сообщила пресс-служба правительства.Речь идет также о населенных пунктах, где идут активные боевые действия, из-за которых "Укрпошта" не имеет возможности доставлять пенсии.

Находящиеся в оккупации пенсионеры смогут получить свои выплаты, когда окажутся на более безопасной территории. Все средства, которые люди не получили во время войны, будут сохранены. Об этом 26 мая заявил на брифинге в "Медиацентре Украина" председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Теги: оккупация, Мариуполь, война России против Украины, пенсионеры, пенсия, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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