"Еще один ад". В Мариуполе начали платить пенсии в рублях – советник мэра

"Оккупанты начали выдавать пенсии от России. По их данным, зарегистрировано около 47 тыс. пенсионеров, однако наши источники сообщают, что около еще 10 тыс. мариупольцев принципиально не подали документ на подачки РФ. В пересчете на гривну пенсия составляет 2,6 тыс. грн", – говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, выдача пенсий ожидаемо превратилась "в очередной ад и издевательство". На видео толпа людей пенсионного возраста осаждает отделение почты, предположительно, сотрудник почты кричит на людей, стоящих на солнце.

"Главный вопрос – откуда деньги и как выдают. Выдают налом, который накануне броневиками был завезен. В рублях. Это прекрасно демонстрирует мощь российской экономики и честность отчетов Путина об экономических прорывах. Тупо штампуют на печатном станке столько, сколько нужно. Современная история денег России – такой же фейк, как и сама Россия", – пишет советник городского головы.