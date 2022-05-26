Все пенсии людей, которые находятся на оккупированной территории Украины, сохранят – глава Пенсионного фонда

Речь идет о выплатах через "Укрпошту". Всем пенсионерам, проживающим на оккупированных территориях и получающим средства на банковские карты, выплаты продолжают поступать вовремя.

Также Капинус добавил, что в зоне боевых действий и на деоккупированных территориях почта прилагает все усилия, чтобы пенсионеры быстрее получали выплаты.

"На деоккупированных территориях почта практически сразу после деоккупации пытается приложить максимум усилий, чтобы осуществить все выплаты по пенсионным обязательствам. Если посмотреть, то и Харьков, и Киевская область, и Сумская область – они максимально быстро разворачивают свои передвижные отделения и стационарные отделения и осуществляют соответствующие выплаты", – отметил Капинус.

Глава Пенсионного фонда добавил, что на 10 млрд грн больше поступлений получил Пенсионный фонд Украины в первые месяцы войны, если сравнивать с прошлогодними показателями.

"Последние месяцы тенденция немного ухудшилась. В апреле мы получили поступлений на уровне прошлого года. Но это все равно очень большая победа, ведь свидетельствует о том, что в сложных условиях бизнес выполняет свои обязательства. Также выполняет и государство. Финансирование фонда осуществляется в полном объеме", – сказал Капинус.

По его словам, в марте фонд провел индексацию выплат. Поэтому люди получили пенсии на основе повышений, предусмотренных законодательством. Также глава Пенсионного фонда убежден, что средства будут стабильно поступать и в дальнейшем.