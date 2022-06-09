В Украине начинает работать реальный механизм изъятия активов россиян и коллаборантов – Малюська

Малюська отметил, что механизм конфискации российских активов в Украине заработает раньше, чем в других европейских государствах Фото: Denis Malyuska / Facebook

"Реальный механизм, который позволит эффективно и законно изымать активы граждан-коллаборантов, а также россиян и российского бизнеса, который спонсирует государство-террориста, государство-агрессора, появился в Украине недавно, всего несколько недель назад, и сейчас этот механизм начинает свою масштабную имплементацию", – сказал Малюська.

Он уточнил, что подобный механизм в Украине заработает раньше, чем в других европейских государствах.

"Самый простой, понятный и простой для применения механизм будет выглядеть следующим образом: сначала СНБО вводит санкции против определенного круга лиц, угрожающих территориальной целостности и безопасности нашего государства. Потом…относительно таких лиц собирается доказательная база. Министерство юстиции эти доказательства подает в Высший антикоррупционный суд. И он рассматривает это дело", – сказал министр.

Малюска прогнозирует, что такие дела будут рассматриваться быстро, в течение пяти-семи рабочих дней. В случае положительного решения суда, после того, как оно вступит в силу, имущество будет переходить в доход государства.

Министр уточнил, что этот механизм начнет масштабно работать уже в текущем году.