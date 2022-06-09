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В Украине начинает работать реальный механизм изъятия активов россиян и коллаборантов – Малюська

Малюська отметил, что механизм конфискации российских активов в Украине заработает раньше, чем в других европейских государствах
Малюська отметил, что механизм конфискации российских активов в Украине заработает раньше, чем в других европейских государствах
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Механизм законного изъятия активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам из РФ, а также гражданам Украины, признанных коллаборантами, начнет масштабную работу уже в этом году, заявил министр юстиции Денис Малюська. Об этом он сказал 8 июня в эфире телемарафона, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Реальный механизм, который позволит эффективно и законно изымать активы граждан-коллаборантов, а также россиян и российского бизнеса, который спонсирует государство-террориста, государство-агрессора, появился в Украине недавно, всего несколько недель назад, и сейчас этот механизм начинает свою масштабную имплементацию", – сказал Малюська.

Он уточнил, что подобный механизм в Украине заработает раньше, чем в других европейских государствах.

"Самый простой, понятный и простой для применения механизм будет выглядеть следующим образом: сначала СНБО вводит санкции против определенного круга лиц, угрожающих территориальной целостности и безопасности нашего государства. Потом…относительно таких лиц собирается доказательная база. Министерство юстиции эти доказательства подает в Высший антикоррупционный суд. И он рассматривает это дело", – сказал министр.

Малюска прогнозирует, что такие дела будут рассматриваться быстро, в течение пяти-семи рабочих дней. В случае положительного решения суда, после того, как оно вступит в силу, имущество будет переходить в доход государства.

Министр уточнил, что этот механизм начнет масштабно работать уже в текущем году.

Контекст:

21 апреля Верховная Рада приняла закон, упрощающий процедуру конфискации активов подсанкционных россиян и их сообщников.

Президент Владимир Зеленский ветировал этот закон 5 мая. В Офисе президента объясняли, что принятый Радой в апреле нормативный акт содержал положения, которые противоречат Конституции Украины (в нем не было четких критериев, по которым на человека или компанию может распространяться действие санкций), а также наделял Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции новыми полномочиями, которые выходят за пределы компетенции НАПК.

12 мая парламент поддержал закон с предложениями президента, Зеленский подписал его

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель. 

В то же время, в министерстве финансов США подчеркивали, что не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ,  хотя также считают "вполне естественным, учитывая огромные разрушения в Украине и колоссальные затраты на восстановление, с которыми ей придется столкнуться, чтобы Россия помогла уплатить хотя бы часть цены".

Теги: санкции, Министерство юстиции, СНБО, деньги, война России против Украины, активы, имущество, конфискация, Денис Малюська, ВАКС
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