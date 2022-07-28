СБУ взялась за таможенников, которые пропустили через границу почти $30 млн

"Эти наличные средства были упакованы в чемоданы и перемещены за один раз через "зеленый коридор" пункта пропуска Закарпатской таможни. Такой способ вывоза средств противоречит украинскому законодательству, потому что через "зеленый коридор" (без декларирования) можно вывозить не более $10 тыс. за один раз", – заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Кроме того, таможенники не имеют права пропускать автомобиль без его предварительного осмотра. Поэтому, как сообщил Дехтяренко, обнаружив деньги, они должны были конфисковать их, "как это предусмотрено законодательством".

Как сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в службе безопасности, речь идет о деньгах, которые вывозила жена народного депутата VIII созыва от "Народного фронта" Игоря Котвицкого. По их информации со ссылкой на бизнесмена Сеяра Куршутова, на таможенном посту "Тисабеч" (Венгрия) жена нардепа все же задекларировала деньги, которые "не заметили" закарпатские таможенники.

Сотрудники СБУ провели серию обысков на таможенном посту "Лужанка" Закарпатской области и в местах проживания фигурантов дела.