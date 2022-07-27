"СБУ очищает свои ряды". НАБУ задержало сотрудника украинской спецслужбы при получении $60 тыс. взятки

Об этом проинформировал в Facebook 26 июля пресс-центр НАБУ.

По данным следствия, сотрудник СБУ требовал и получил $60 тыс. за якобы содействие в возвращении техники, изъятой в рамках расследования похищения электроэнергии на востоке Украины, а также непрепятствование ведению бизнеса.

"Технику изъяли на прошлой неделе – и уже вскоре предпринимателю-владельцу техники сделали "предложение", о котором тот сообщил НАБУ", – говорится в релизе.

Сотрудника СБУ задержали в момент передачи всей суммы взятки, добавили в спецслужбе. Сейчас готовится подозрение фигуранту.

"СБУ очищает свои ряды от предателей и деструктивных элементов", – отметили в ведомстве, подчеркнув, что таким, как задержанный, "не место в рядах украинской спецслужбы".