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"СБУ очищает свои ряды". НАБУ задержало сотрудника украинской спецслужбы при получении $60 тыс. взятки

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Сотрудника СБУ задержали "на горячем"
Сотрудника СБУ задержали "на горячем"
Фото: НАБУ / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины при содействии Службы безопасности Украины разоблачило во взяточничестве оперативного сотрудника департамента контрразведки и информационной безопасности СБУ.

Об этом проинформировал в Facebook 26 июля пресс-центр НАБУ. 

По данным следствия, сотрудник СБУ требовал и получил $60 тыс. за якобы содействие в возвращении техники, изъятой в рамках расследования похищения электроэнергии на востоке Украины, а также непрепятствование ведению бизнеса. 

"Технику изъяли на прошлой неделе – и уже вскоре предпринимателю-владельцу техники сделали "предложение", о котором тот сообщил НАБУ", – говорится в релизе. 

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/pfbid0Lu7u78j1wwatvusHUhJJppgrswrzPXDGjZnZn1jGExmbDpLXygdgn72FtHWeFRwBl

Сотрудника СБУ задержали в момент передачи всей суммы взятки, добавили в спецслужбе. Сейчас готовится подозрение фигуранту. 

"СБУ очищает свои ряды от предателей и деструктивных элементов", – отметили в ведомстве, подчеркнув, что таким, как задержанный, "не место в рядах украинской спецслужбы".  

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid032j8XHWLfYrwqf1XfBgfqpxDuwUDctigNFSm9CL1VsDDuKycefibevvBZd9SGynzml

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, электроэнергия, контрразведка, антикоррупционное бюро, расследование, взятка, предприниматели, НАБУ, подозрение
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