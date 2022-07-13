В Киеве задержали экснардепа, который за $10 тыс. обещал "повлиять" на судей

Экс-нардеп требовал от представителя предприятия $10 тыс. взятки. За эти средства он обещал повлиять на принятие положительного решения по гражданскому делу судьями одного из районных судов Киева и апелляционной инстанции. Его задержали правоохранители при получении части взятки в размере 92 500 грн.

Офис генпрокурора не называет имя подозреваемого, но, по данным издания "Бабель", речь идет об Артуре Белоусе.

Расследование ведется в рамках производства по факту вымогательства неправомерной выгоды за влияние на принятие решения судьями (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).