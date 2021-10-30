СБУ сообщила о задержании "лоббиста шоу-бизнеса" на попытке дать взятку нардепу

По данным следствия, так называемый лоббист предлагал нардепу $100 тыс. ежегодно за внесение нужных правок к законопроекту №5572 о внесении изменений в закон "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от прав организациями коллективного управления. Также задержанный якобы просил, чтобы голосование за законопроект отложили на неопределенное время.

Как пишет пресс-служба Офиса генпрокурора, "лоббист" предлагал эту сумму за блокировку рассмотрения законопроекта.

Мужчина, который предлагал взятку, – руководитель организации, которая занимается вопросами авторских прав музыкальных исполнителей на территории Украины, сообщили в СБУ.

"Фактически эта организация собирает деньги из всех заведений, где играет музыка. Предполагалось, что организация передает большую часть средств исполнителям, поскольку у них есть авторские права на музыку. Впрочем, пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько прокладок. Денежные средства проходили через них, и исполнители получали процент не от первой суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз", – говорится в сообщении спецслужбы.

По данным прокуроров, взятку предлагали главе одного из подкомитетов Верховной Рады.

Имен фигурантов правоохранители не называют, но музыкант Тарас Тополя (поддерживает принятие законопроекта №5572) утверждает в Facebook, что задержанный – глава Украинской лиги авторских и смежных прав, а также Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Александр Никин.

"С чьих денег эта сумма? Догадаться не сложно. С наших с вами, авторы, денег!" – написал он.

В комментариях под постом Тополи музыкальный продюсер Александр Ксенофонтов, который выступает против законопроекта №5572, заявил, что Тополя "вбросил" эту информацию до публикации официальных релизов.

"Такая нездоровая близость к главе Офиса президента вызывает сомнения в беспристрастности и незаангажированности Тараса. А такой быстрый "выброс" информации вызывает сомнение в принципе непричастности к ситуации и честности аргументации нашего оппонента", – написал Ксенофонтов.

Супруга Ксенофонтова, украинская певица Руслана Лыжичко в Facebook написала, что у нее нет информации об обстоятельствах, изложенных Тополей.

"Знаю только о задержании Александра Никина и обысках в офисе моего издателя", – написала она.