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СБУ сообщила о задержании "лоббиста шоу-бизнеса" на попытке дать взятку нардепу

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По данным правоохранителей, "лоббист" предлагал взятку за блокировку законопроекта №5572
По данным правоохранителей, "лоббист" предлагал взятку за блокировку законопроекта №5572
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины на попытке дать взятку нардепу задержала "лоббиста шоу-бизнеса". Об этом пресс-центр СБУ проинформировал 29 октября.

По данным следствия, так называемый лоббист предлагал нардепу $100 тыс. ежегодно за внесение нужных правок к законопроекту №5572 о внесении изменений в закон "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от прав организациями коллективного управления. Также задержанный якобы просил, чтобы голосование за законопроект отложили на неопределенное время.

Как пишет пресс-служба Офиса генпрокурора, "лоббист" предлагал эту сумму за блокировку рассмотрения законопроекта.

Мужчина, который предлагал взятку, – руководитель организации, которая занимается вопросами авторских прав музыкальных исполнителей на территории Украины, сообщили в СБУ.

"Фактически эта организация собирает деньги из всех заведений, где играет музыка. Предполагалось, что организация передает большую часть средств исполнителям, поскольку у них есть авторские права на музыку. Впрочем, пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько прокладок. Денежные средства проходили через них, и исполнители получали процент не от первой суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз", – говорится в сообщении спецслужбы.

По данным прокуроров, взятку предлагали главе одного из подкомитетов Верховной Рады.

Имен фигурантов правоохранители не называют, но музыкант Тарас Тополя (поддерживает принятие законопроекта №5572) утверждает в Facebook, что задержанный – глава Украинской лиги авторских и смежных прав, а также Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Александр Никин.

"С чьих денег эта сумма? Догадаться не сложно. С наших с вами, авторы, денег!" – написал он.

В комментариях под постом Тополи музыкальный продюсер Александр Ксенофонтов, который выступает против законопроекта №5572, заявил, что Тополя "вбросил" эту информацию до публикации официальных релизов.

"Такая нездоровая близость к главе Офиса президента вызывает сомнения в беспристрастности и незаангажированности Тараса. А такой быстрый "выброс" информации вызывает сомнение в принципе непричастности к ситуации и честности аргументации нашего оппонента", – написал Ксенофонтов.

https://www.facebook.com/taras.topolya/posts/4548164581929913

Супруга Ксенофонтова, украинская певица Руслана Лыжичко в Facebook написала, что у нее нет информации об обстоятельствах, изложенных Тополей.

"Знаю только о задержании Александра Никина и обысках в офисе моего издателя", – написала она.

https://www.facebook.com/ruslana.lyzhychko.5/posts/4629448663783974

Контекст:

Законопроект №5572 был зарегистрирован в Раде 2 мая 2021 года. Его авторы – нардепы от "Слуги народа" Александр Санченко и Никита Потураев.

Верховная Рада приняла его в первом чтении 19 октября.

Еще на этапе рассмотрения в парламентском комитете Руслана опубликовала обращение украинских артистов, музыкантов, авторов и правообладателей, в котором президента Украины Владимира Зеленского просили не допустить принятия Радой этого законопроекта.

Позже ряд музыкантов высказался в поддержку инициативы, их обращение 18 октября опубликовало Украинское агентство по авторским и смежным правам.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авторские права, Руслана Лыжичко, деньги, законопроект, взятка, задержание, Тарас Тополя, Александр Ксенофонтов, музыкант, Никита Потураев, лоббисты, Служба безопасности Украины
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