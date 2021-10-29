  Бардаш "дав хабаря" – у артиста вышел трек на украинском языке. Аудио

Бардаш: Я би не дал, если бы он не взял Фото предоставлено командой Юрия Бардаша

В песне Бардаш поет о том, что "дав хабаря" полицейскому, депутату и своей совести.

"Я бы не дал, если бы он не взял", – прокомментировал премьеру трека на своей странице в Instagram артист.

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Аудио: YOURA – тема / YouTube