Дело Злочевского. НАБУ и САП завершили спецрасследование о попытке подкупа

Взятка в $6 млн, из-за которой было открыто производство, считается рекордной в истории Украины Фото: nabu.gov.ua

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

28 октября 2021 года стороне защиты были открыты материалы следствия перед составлением обвинительного акта.

В сообщении не указывается имя экс-министра, но из фабулы дела очевидно, что речь идет о бывшем министре экологии и природных ресурсов Украины Николае Злочевском.

Он был министром экологии с декабря 2010 года по апрель 2012-го. По информации "Цензор.НЕТ", экс-министр сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

В НАБУ подчеркивают, что поскольку местонахождение бывшего министра не было установлено, о подозрении ему 1 июля 2020 года сообщили заочно – документы направили по почте по месту регистрации и по последнему известному месту жительства.