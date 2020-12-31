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Дело Злочевского. Офис генпрокурора Украины ответил на заявление НАБУ о давлении

В Офисе геренального прокурора Украины назвали "непрофессиональной риторикой" заявления о роли ОГП в расследовании дела о взятке руководству Национального антикоррупционого бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в котором фигурирует экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский.

Ни Венедиктова, ни кто-либо из руководства Офиса генпрокурора не принимали решение об изменении подследственности в уголовном производстве по делу экс-министра, заявили в ОГП
Ни Венедиктова, ни кто-либо из руководства Офиса генпрокурора не принимали решение об изменении подследственности в уголовном производстве по делу экс-министра, заявили в ОГП
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Офис генпрокурора Украины предложил руководству НАБУ перейти от общения в интернете к живой дискуссии, а также "прекратить распространять ложную информацию и делиться служебными данными со сторонними лицами". Такое заявление ОГП опубликовал 31 декабря в Telegram.

Офис генпрокурора назвал заявления сотрудников НАБУ о "беспрецедентном сопротивлении со стороны отдельных лиц ОГП и Печерского районного суда города Киева" в деле экс-министра экологии и природных ресурсов непрофессиональной риторикой. В заявлении не называлось имя чиновника, однако, судя по деталям дела, речь идет о Николае Злочевском.

"Сегодня в СМИ появилась новость о том, что Офис генпрокурора пытается защитить экс-министра экологии времен [президента Украины Виктора] Януковича. Хотим предостеречь авторов этой фантастической заметки: введение общества в заблуждение и сознательно спланированная фальсификация фактов не делает чести офицерам правоохранительных органов Украины. Профессионал своего дела доказывает свою пригодность поступками, а не написанием недостоверных сообщений", – отметили в сообщении.

В заявлении сказано, что по состоянию на 31 декабря ни генпрокурор Ирина Венедиктова, ни кто-либо из руководства Офиса генпрокурора не принимали решение об изменении подследственности в уголовном производстве по делу экс-министра.

Экс-министра подозревают в том, что он в сговоре с топ-чиновниками налоговых органов летом 2020 года организовал подкуп руководителей НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, чтобы те закрыли уголовное производство в отношении него. Правоохранители разоблачили Злочевского, а в декабре этого года завершили расследование. В НАБУ считают, что полученных доказательств достаточно для передачи дела в суд, сейчас с материалами работает сторона защиты.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

В этом деле, кроме Злочевского, фигурируют еще три человека: первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, бывшая начальница департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова и Андрей Кича, который еще 12 июня значился на сайте фирмы Злочевского Burisma как директор по правовым вопросам. Все трое, по данным следствия, являются доверенными лицами Злочевского.

По информации "Цензор.НЕТ", деньги должны были стать "благодарностью" за закрытие дела о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк". Издание выяснило, что посредник – тайный агент НАБУ Евгений Шевченко должен был передать в САП и НАБУ $5 млн, а $1 млн Ильяшенко хотел оставить себе "за хлопоты".

В Burisma Group заявили, что ни ее президент Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к этим событиям.

1 июля Злочевскому заочно сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов.

Злочевский был министром экологии с декабря 2010 года по апрель 2012-го. По информации "Цензор.НЕТ", экс-министр сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Теги: Украина, Николай Злочевский, расследование, взятка, НАБУ, САП, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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