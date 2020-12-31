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Дело Злочевского. НАБУ заявило о "беспрецедентном сопротивлении" со стороны Офиса генпрокурора и Печерского суда

В Национальном антикоррупционном бюро считают, что из-за действий Офиса генпрокурора и Печерского суда Киева экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский избежит наказания за попытку подкупа.

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В НАБУ заявили, что суд решил забрать у них дело Злочевского
В НАБУ заявили, что суд решил забрать у них дело Злочевского
Фото: nabu.gov.ua

В Национальном антикоррупционном бюро заявили о "беспрецедентном сопротивление со стороны отдельных лиц Офиса генерального прокурора и Печерского районного суда города Киева" в деле экс-министра экологии и природных ресурсов.

Антикоррупционное бюро не называет имени, однако, судя по деталям дела, речь идет о Николае Злочевском.

Экс-министра подозревают в том, что он в сговоре с топ-чиновниками налоговых органов летом 2020 года организовал подкуп руководителей НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, чтобы те закрыли уголовное производство в отношении него. Правоохранители разоблачили Злочевского, а в декабре этого года завершили расследование. В НАБУ считают, что полученных доказательств достаточно для передачи дела в суд, сейчас с материалами работает сторона защиты.

"Несмотря на тот факт, что дело уже расследовано, Печерский районный суд города Киева 24 декабря 2020 года тайно, без участия прокуроров САП, принял решение, которым фактически обязал генерального прокурора забрать производство у НАБУ и передать в другой орган досудебного расследования", – сообщили в бюро.

В НАБУ отметили, что решение Печерского райсуда является незаконным, поскольку закон прямо запрещает передавать дела Национального бюро в другие органы досудебного расследования.

"Суд отказался предоставить соответствующее постановление прокурорам САП, зато предоставил его, вопреки законодательству, представителю Офиса генерального прокурора, который не является прокурором по делу и не может участвовать в процессуальных действиях. Вынуждены констатировать, что вместо противодействия незаконным действиям суда Офис генерального прокурора способствует их легитимизации", – добавили в бюро.

В НАБУ считают, что передача дела может привести к тому, что Злочевский избежит ответственности за содеянное.

Кроме того, НАБУ рассекретило и опубликовало в своем YouTube запись разговора фигурантов дела.

ВИДЕО
Видео: NABU / YouTube

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

В этом деле, кроме Злочевского, фигурируют еще три человека: первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, бывшая начальница департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова и Андрей Кича, который еще 12 июня значился на сайте фирмы Злочевского Burisma как директор по правовым вопросам. Все трое, по данным следствия, являются доверенными лицами Злочевского.

По информации "Цензор.НЕТ", деньги должны были стать "благодарностью" за закрытие дела о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк". Издание выяснило, что посредник – тайный агент НАБУ Евгений Шевченко должен был передать в САП и НАБУ $5 млн, а $1 млн Ильяшенко хотел оставить себе "за хлопоты".

В Burisma Group заявили, что ни ее президент Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к этим событиям.

1 июля Злочевскому заочно сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов.

Злочевский был министром экологии с декабря 2010 года по апрель 2012-го. По информации "Цензор.НЕТ", экс-министр сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Теги: Украина, Печерский суд, Николай Злочевский, НАБУ, САП, Офис генпрокурора
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