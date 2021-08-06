Экс-министр Злочевский, которого подозревают в коррупции, переписал бизнес на двух дочерей – СМИ

Агентство выяснило, что дочери Злочевского через ряд кипрских компаний являются бенефициарами компаний "Еско-Північ", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа Украина", "Буризма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвидобування", "Газойлінвест", "Геоюнит" и "Нафтогазопромислова геологія".

"Интерфакс-Украина" отмечает, что веб-сайт и страница Burisma Group в Facebook, которая объединяла все вышеуказанные компании, не обновляются и не работают как минимум с начала года.

Злочевский был министром экологии с декабря 2010 года по апрель 2012-го. По информации "Цензор.НЕТ", экс-министр сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.