Экс-министр Злочевский, которого подозревают в коррупции, переписал бизнес на двух дочерей – СМИ

Агентство выяснило, что дочери Злочевского через ряд кипрских компаний являются бенефициарами компаний "Еско-Північ", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа Украина", "Буризма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвидобування", "Газойлінвест", "Геоюнит" и "Нафтогазопромислова геологія".
"Интерфакс-Украина" отмечает, что веб-сайт и страница Burisma Group в Facebook, которая объединяла все вышеуказанные компании, не обновляются и не работают как минимум с начала года.
Злочевский был министром экологии с декабря 2010 года по апрель 2012-го. По информации "Цензор.НЕТ", экс-министр сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.
12 июня 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.
По данным следствия, за $5 млн Сытник и Холодницкий должны были закрыть уголовное производство против бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк".
В этом деле, кроме Злочевского, фигурируют еще три человека: первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, бывшая начальница департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова и Андрей Кича, который еще 12 июня значился на сайте фирмы Злочевского Burisma как директор по правовым вопросам. Все трое, по данным следствия, являются доверенными лицами Злочевского.
По информации "Цензор.НЕТ", посредник – тайный агент НАБУ Евгений Шевченко – должен был передать в САП и НАБУ $5 млн, а $1 млн Ильяшенко хотел оставить себе "за хлопоты". В Burisma Group заявили, что ни ее президент Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к этим событиям.
Трем задержанным – Киче, Ильяшенко и Мазуровой – 14–15 июня сообщили о подозрении. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, его суммарный размер превысил 244 млн грн. За Кичу внесли залог 15 июня, за Мазурову – 16 июня, за Ильяшенко – 21 августа.
1 июля Злочевскому заочно сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов, в августе – объявили в розыск и заочно арестовали. В апреле этого года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала материалы уголовного производства в суд.
Мазурова пошла на сделку со следствием. ВАКС приговорил ее к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества. В то же время в ВАКС подчеркнули, что "суд освободил обвиняемую от наказания в виде пяти лет лишения свободы с испытанием и определил испытательный срок продолжительностью два года".