НАБУ и САП завершили расследование дела нардепа Кузьминых

Об этом проинформировал пресс-центр НАБУ 18 июля.

"НАБУ и САП завершили расследование по подозрению действующего народного депутата Украины в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. 15 июля стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления перед направлением в суд", – сообщили в бюро.

Имени нардепа в релизе не указывали, но обстоятельства дела свидетельствуют о том, что речь именно о Кузминых.

Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.