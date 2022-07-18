НАБУ и САП завершили расследование дела нардепа Кузьминых

Об этом проинформировал пресс-центр НАБУ 18 июля.
"НАБУ и САП завершили расследование по подозрению действующего народного депутата Украины в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. 15 июля стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления перед направлением в суд", – сообщили в бюро.
Имени нардепа в релизе не указывали, но обстоятельства дела свидетельствуют о том, что речь именно о Кузминых.
Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). Он – брат "киборга" Олега Кузьминых, который участвовал в боях за Донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками и пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.
28 января 2022 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о разоблачении нардепа "на горячем" – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых.
Кузьминых попросил исключить его из числа членов фракции – "временно, с возможностью вернуться", сообщала 2 февраля пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук. Глава фракции Давид Арахамия говорил 16 февраля, что Кузьминых исключат в ближайшее время.
Меру пресечения Кузьминых избирали 3,5 месяца, заседания несколько раз переносили в том числе из-за неявки нардепа и его адвоката. НАБУ объявляло нардепа в розыск, а суд принимал решение о принудительном приводе.
В мае рассмотрение ходатайства о мере пресечения завершили: ВАКС отпустил его под 50 тыс. грн залога. САП обжаловала решение.