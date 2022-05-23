ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

ВАКС назначил нардепу Кузьминых, подозреваемому во взятке, залог 50 тыс. грн. Меру пресечения избирали 3,5 месяца

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суд не стал брать Кузьминых под стражу, как просила прокуратура
Суд не стал брать Кузьминых под стражу, как просила прокуратура
Фото: graty.me

Высший антикоррупционный суд избрал залог в размере 49,6 тыс. грн в качестве меры пресечения депутату Верховной Рады Сергею Кузьминых (фракция "Слуга народа"), которого подозревают в получении более 500 тыс. грн взятки. Решение было принято 19 мая, пресс-служба суда сообщила о нем "Українським новинам" 23 мая.

Судья избрала максимально возможный залог согласно инкриминируемому преступлению, говорится в сообщении. При этом суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства и не стал брать Кузьминых под стражу с альтернативой залога. 

В случае внесения залога нардеп должен будет соблюдать ряд обязанностей, в частности, сообщать об изменении места жительства и работы, воздержаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт.

Суд избирал Кузьминых меру пресечения 3,5 месяца.

Контекст:

Сергей Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). Он – брат "киборга" Олега Кузьминых, который участвовал в боях за донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками и пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.

28 января 2022 года НАБУ сообщило о разоблачении нардепа "на горячем" – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых. В НАБУ уточнили – Кузьминых подозревают в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). 

3 февраля НАБУ объявило нардепа в розыск "из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ".

7 февраля Кузьминых задержали детективы НАБУ и сотрудники САП. В тот же день ВАКС начал рассматривать ходатайство об избрании ему меры пресечения, но заседание несколько раз переносили по разным причинам, включая неявки подозреваемого и его адвоката. Одно заседание состоялось 11 февраля, Кузьминых присутствовал в суде, стороны озвучили свои позиции по делу, отмечали в ЦПК. 17 февраля ВАКС одобрил принудительный привод нардепа на заседание суда. Следующее заседание было назначено на 10.00 24 февраля 

Кузьминых попросил исключить его из числа членов фракции – "временно, с возможностью вернуться", сообщала 2 февраля пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук. Глава фракции Давид Арахамия говорил 16 февраля, что Кузьминых исключат в ближайшее время

Теги: коррупция, залог, взятка, суд, ВАКС, Сергей Кузьминых
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я вдома". Могилевская показала фрагмент нового клипа, премьера которого состоится в День Киева. Видео
"Я вдома". Могилевская показала фрагмент нового клипа, премьера которого состоится в День Киева. Видео
  "Торгуют совестью, чтобы угодить невменяемым политикам". Гребенщиков высказался о поддержавших войну РФ против Украины российских артистах
  "Торгуют совестью, чтобы угодить невменяемым политикам". Гребенщиков высказался о поддержавших войну РФ против Украины российских артистах
  Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали
  Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали
  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде
  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде
  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей
  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". Британский рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". Британский рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян неправильно
  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян – неправильно
Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео
"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь" (104096)
2
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика на концерте скандировала антивоенный лозунг. Видео (37655)
3
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (35991)
4
"Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи (29180)
5
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (26914)
6
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (18350)
7
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (16604)
8
Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью (16187)
 
 
 
 