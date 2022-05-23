ВАКС назначил нардепу Кузьминых, подозреваемому во взятке, залог 50 тыс. грн. Меру пресечения избирали 3,5 месяца

Судья избрала максимально возможный залог согласно инкриминируемому преступлению, говорится в сообщении. При этом суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства и не стал брать Кузьминых под стражу с альтернативой залога.

В случае внесения залога нардеп должен будет соблюдать ряд обязанностей, в частности, сообщать об изменении места жительства и работы, воздержаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт.

Суд избирал Кузьминых меру пресечения 3,5 месяца.

Контекст:

Сергей Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). Он – брат "киборга" Олега Кузьминых, который участвовал в боях за донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками и пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.

28 января 2022 года НАБУ сообщило о разоблачении нардепа "на горячем" – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых. В НАБУ уточнили – Кузьминых подозревают в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

3 февраля НАБУ объявило нардепа в розыск "из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ".