В НАБУ заявили, что экономический эффект от деятельности ведомства составляет более 7 млрд грн

В НАБУ заявили, что им удалось предотвратить хищение более 2 млрд грн государственных средств Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

"По делам о коррупции, разоблаченной национальным бюро, возмещено 3,8 млрд грн. В целом экономический эффект от деятельности НАБУ составляет более 7 млрд грн, из которых более 2 млрд грн – это средства и активы государства, хищение которых удалось предотвратить", – говорится в сообщении.

Также с начала работы НАБУ к уголовной ответственности были привлечены 1082 человека.

"Среди них – шесть министров и их заместителей, 13 руководителей центральных органов исполнительной власти, 23 народных депутата разных созывов (действующих и бывших), 68 судей, 113 руководителей государственных предприятий", – говорится в сообщении.

Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 368 обвинительных актов в отношении 694 человек. По состоянию на конец марта 2022 года 73 приговора суда в отношении 89 человек вступили в законную силу, из них 18 приговоров в отношении 22 человек – с лишением свободы.

16 апреля истек семилетний срок полномочий главы НАБУ Артема Сытника, который возглавил бюро после его создания.