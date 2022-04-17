В НАБУ заявили, что экономический эффект от деятельности ведомства составляет более 7 млрд грн

"По делам о коррупции, разоблаченной национальным бюро, возмещено 3,8 млрд грн. В целом экономический эффект от деятельности НАБУ составляет более 7 млрд грн, из которых более 2 млрд грн – это средства и активы государства, хищение которых удалось предотвратить", – говорится в сообщении.
Также с начала работы НАБУ к уголовной ответственности были привлечены 1082 человека.
"Среди них – шесть министров и их заместителей, 13 руководителей центральных органов исполнительной власти, 23 народных депутата разных созывов (действующих и бывших), 68 судей, 113 руководителей государственных предприятий", – говорится в сообщении.
Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 368 обвинительных актов в отношении 694 человек. По состоянию на конец марта 2022 года 73 приговора суда в отношении 89 человек вступили в законную силу, из них 18 приговоров в отношении 22 человек – с лишением свободы.
16 апреля истек семилетний срок полномочий главы НАБУ Артема Сытника, который возглавил бюро после его создания.
Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.
В октябре 2021 года Верховная Рада приняла новый закон о НАБУ. Этот нормативный документ предусматривает, что НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и определяет процедуру назначения и увольнения директора Нацбюро. Кабмин будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия, сообщала пресс-служба Верховной Рады.
Конкурс на должность главы бюро должен начаться в апреле 2022 года, говорил экс-глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
15 февраля Кабмин утвердил состав комиссии по проведению конкурса на должность директора НАБУ. В Центре противодействия коррупции заявляли, что состав был сформирован с нарушениями, которые срывают и конкурс на должность директора НАБУ, и конкурс на пост главы САП.