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ВАКС одобрил принудительный привод нардепа Кузьминых на заседание суда

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Ходатайство о мере пресечения для Кузьминых суд рассматривает уже две недели
Ходатайство о мере пресечения для Кузьминых суд рассматривает уже две недели
Фото: Стас Юрченко / graty.me

Высший антикоррупционный суд на заседании 17 февраля постановил привести принудительно на заседание суда народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в Facebook.

В суде не называли имя нардепа, но указали, что речь идет о действующем парламентарии, которого подозревают в злоупотреблении влиянием. О том, что речь идет именно о Кузьминых, пишет также издание "Ґрати"

https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/688513789185923

Прокурор просил о принудительном приводе для Кузьминых на заседании 16 февраля. Суд удовлетворил ходатайство обвинения, так как нардеп два раза подряд не явился на заседания, где должно рассматриваться ходатайство об избрании ему меры пресечения, отмечают "Ґрати".

16 февраля адвокат Кузьминых Лариса Криворучко объяснила неявку клиента тем, что при обыске у депутата изъяли телефон и он не получал сообщений о дате суда, а сегодня сказала, что нардеп лег больницу. В каком медучреждении находится Кузьминых, она не уточнила. 

Следующее заседание суд назначил на 10.00 24 февраля. Ходатайство об избрании меры пресечения для Кузьминых суд рассматривает уже две недели. 

Контекст:

Сергей Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). Он – брат "киборга" Олега Кузьминых, который участвовал в боях за донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками и пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.

28 января 2022 года НАБУ сообщило о разоблачении нардепа "на горячем" – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых. Она не указывала, о какой статье идет речь. Позже в НАБУ уточнили – Кузьминых подозревают в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). 

1 февраля в НАБУ заявили, что Кузьминых игнорирует повестки о вызове в правоохранительные органы, мотивируя неявку нахождением в медучреждении. 3 февраля НАБУ объявило нардепа в розыск "из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ".

Кузьминых 4 февраля сообщил, что не получал повестку на допрос в НАБУ. Он выразил готовность и заинтересованность "рассказать, что произошло, и отстаивать свою позицию в суде". Криворучко объяснила неявку нардепа к детективу его пребыванием в больнице

7 февраля Кузьминых задержали детективы НАБУ и сотрудники САП. В тот же день ВАКС начал рассматривать ходатайство об избрании ему меры пресечения, но суд не смог установить его личность. Сначала работники суда не могли найти удостоверение нардепа Кузьминых, а потом, когда нашли, суд отказался его принимать как документ, удостоверяющий личность.

На следующий день нардеп поехал в Житомир за паспортом и хотел участвовать в заседании по видеоконференции, но ВАКС отказал ему в этом. После обеда Кузьминых вернулся в Киев и пришел на заседание ВАКС, но суд снова перенес заседание – нардеп попросил время на ознакомление с ходатайством прокуратуры и материалами производства. Еще одно заседание состоялось 11 февраля, Кузьминых присутствовал в суде, стороны озвучили свои позиции по делу, отмечали в ЦПК.

Прокуроры просят арестовать нардепа. 

Кузьминых попросил исключить его из числа членов фракции – "временно, с возможностью вернуться", сообщала 2 февраля пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук. Глава фракции Давид Арахамия говорил 16 февраля, что Кузьминых исключат в ближайшее время

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: арест, взятка, адвокат, Слуга народа, суд, ВАКС, Сергей Кузьминых
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