ВАКС одобрил принудительный привод нардепа Кузьминых на заседание суда

В суде не называли имя нардепа, но указали, что речь идет о действующем парламентарии, которого подозревают в злоупотреблении влиянием. О том, что речь идет именно о Кузьминых, пишет также издание "Ґрати".

Прокурор просил о принудительном приводе для Кузьминых на заседании 16 февраля. Суд удовлетворил ходатайство обвинения, так как нардеп два раза подряд не явился на заседания, где должно рассматриваться ходатайство об избрании ему меры пресечения, отмечают "Ґрати".

16 февраля адвокат Кузьминых Лариса Криворучко объяснила неявку клиента тем, что при обыске у депутата изъяли телефон и он не получал сообщений о дате суда, а сегодня сказала, что нардеп лег больницу. В каком медучреждении находится Кузьминых, она не уточнила.

Следующее заседание суд назначил на 10.00 24 февраля. Ходатайство об избрании меры пресечения для Кузьминых суд рассматривает уже две недели.