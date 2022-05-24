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Антикоррупционная прокуратура обжаловала решение суда отпустить нардепа Кузьминых под залог 50 тыс. грн

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В САП ходатайствуют, чтобы Кузьминых был взят под стражу
В САП ходатайствуют, чтобы Кузьминых был взят под стражу
Фото: Кузьміних Сергій / Facebook

Решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины избрать залог в размере 49,6 тыс. грн в качестве меры пресечения народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых – обжаловано. Об этом 24 мая УНН сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк.

Кузьминых подозревают в получении более 500 тыс. грн взятки.

"САП подала апелляционную жалобу на решение суда о применении к народному депутату меры пресечения в виде залога в размере около 50 тыс. грн", – сказала Постолюк.

Она отметила, что прокуратура настаивает на мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 49,6 тыс. грн.

ВАКС избрал меру пресечения для Кузьминых 19 мая, после трех с половиной месяцев судебных заседаний.

В пресс-службе суда объяснили, что судья избрала максимально возможный залог согласно инкриминируемому преступлению.

Контекст:

Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). Он – брат "киборга" Олега Кузьминых, который участвовал в боях за Донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками и пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.

28 января 2022 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о разоблачении нардепа "на горячем" – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых. В НАБУ уточнили – Кузьминых подозревают в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). 

3 февраля НАБУ объявило нардепа в розыск "из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ".

7 февраля Кузьминых задержали детективы НАБУ и сотрудники САП. В тот же день ВАКС начал рассматривать ходатайство об избрании ему меры пресечения, но заседание несколько раз переносили по разным причинам, включая неявки подозреваемого и его адвоката. 17 февраля ВАКС одобрил принудительный привод нардепа на заседание суда.

Кузьминых попросил исключить его из числа членов фракции – "временно, с возможностью вернуться", сообщала 2 февраля пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук. Глава фракции Давид Арахамия говорил 16 февраля, что Кузьминых исключат в ближайшее время

Теги: прокуратура, залог, взятка, апелляция, антикоррупционная прокуратура, САП, Слуга народа, жалоба, ВАКС, нардеп, Сергей Кузьминых
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