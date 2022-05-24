Антикоррупционная прокуратура обжаловала решение суда отпустить нардепа Кузьминых под залог 50 тыс. грн

В САП ходатайствуют, чтобы Кузьминых был взят под стражу Фото: Кузьміних Сергій / Facebook

Кузьминых подозревают в получении более 500 тыс. грн взятки.

"САП подала апелляционную жалобу на решение суда о применении к народному депутату меры пресечения в виде залога в размере около 50 тыс. грн", – сказала Постолюк.

Она отметила, что прокуратура настаивает на мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 49,6 тыс. грн.

ВАКС избрал меру пресечения для Кузьминых 19 мая, после трех с половиной месяцев судебных заседаний.

В пресс-службе суда объяснили, что судья избрала максимально возможный залог согласно инкриминируемому преступлению.