Суд арестовал оперативника СБУ, который был задержан при получении $60 тыс. взятки

Об этом проинформировала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Суд арестовал подозреваемого, но назначил ему альтернативу в виде 1 984 800 грн залога. Срок действия меры пресечения – до 23 сентября.

"В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности, в частности, прибывать по требованию детективов, прокурора и суда; не отлучаться из Киева; сообщать об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения со свидетелями по делу; сдать на хранение в соответствующие органы власти свой паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля", – добавили в САП.

О задержании этого оперативника в Национальном антикоррупционном бюро сообщали 26 июля. По данным следствия, сотрудник СБУ требовал и получил $60 тыс. за якобы содействие в возвращении техники, изъятой в рамках расследования похищения электроэнергии на востоке Украины, а также непрепятствование ведению бизнеса.

В СБУ сообщили, что таким, как задержанный, "не место в рядах украинской спецслужбы", и заявили об очищении своих рядов "от предателей и деструктивных элементов".