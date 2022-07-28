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Суд арестовал оперативника СБУ, который был задержан при получении $60 тыс. взятки

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Суд назначил почти 2 млн грн залога сотруднику СБУ, подозреваемому во взяточничестве
Суд назначил почти 2 млн грн залога сотруднику СБУ, подозреваемому во взяточничестве
Фото: depositphotos.com

Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 28 июля избрал меру пресечения для оперативного сотрудника департамента контрразведки и информационной безопасности Службы безопасности Украины, разоблаченного во взяточничестве.

Об этом проинформировала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook. 

Суд арестовал подозреваемого, но назначил ему альтернативу в виде 1 984 800 грн залога. Срок действия меры пресечения – до 23 сентября.

"В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности, в частности, прибывать по требованию детективов, прокурора и суда; не отлучаться из Киева; сообщать об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения со свидетелями по делу; сдать на хранение в соответствующие органы власти свой паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля", – добавили в САП. 

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid02hJC6zeWVPPaJnsztaRZw9HWsC2qz28UyyTmsxPVNqmLBg2YKcVd74N3YumCwCiosl

О задержании этого оперативника в Национальном антикоррупционном бюро сообщали 26 июля. По данным следствия, сотрудник СБУ требовал и получил $60 тыс. за якобы содействие в возвращении техники, изъятой в рамках расследования похищения электроэнергии на востоке Украины, а также непрепятствование ведению бизнеса. 

В СБУ сообщили, что таким, как задержанный, "не место в рядах украинской спецслужбы", и заявили об очищении своих рядов "от предателей и деструктивных элементов".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, залог, взятка, спецслужбы, задержание, САП, Высший антикоррупционный суд Украины, суд, заседание
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