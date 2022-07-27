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ГБР задержало чиновника КГГА на взятке $220 тыс.

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Задержанному чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы
Задержанному чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы
Фото: gp.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало одного из заместителей начальника департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) по подозрению в получении взятки в размере $220 тыс. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба ГБР.

По информации бюро, чиновник брал взятки от частных автобусных перевозчиков столицы.

"Чиновник КГГА шантажировал столичных перевозчиков препятствиями в работе, если те не будут платить дань. Чиновник разработал схему, по которой перевозчики должны платить ежедневную фиксированную плату с каждого из сотен автобусов, выходивших на рейс в Киеве", – говорится в сообщении.

Посредником выступал близкий друг задержанного – руководитель одного из государственных предприятий Киева.

ГБР установило, что чиновник требовал от совладельца трех киевских предприятий, осуществлявших автобусные перевозки пассажиров, $100 тыс. за беспрепятственную предпринимательскую деятельность и еще $120 тыс. – за продление четырех договоров на перевозку пассажиров. Но, согласно условиям военного положения, киевская власть должна была автоматически продлить действие этих договоров до конца войны, отметили в ГБР.

Как подчеркнули в бюро, давление на перевозчиков способствовало повышению тарифов на перевозку для граждан.

ГБР задержало чиновника и его сообщника "на горячем" при получении очередной взятки в сумме $220 тыс.

ВИДЕО
Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube

По информации пресс-службы Офиса генерального прокурора, дело ведется по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Максимальная санкция статьи – 12 лет лишения свободы с конфискацией.

На задержание отреагировал мэр Киева Виталий Кличко. В Telegram он поблагодарил ГБР за работу и назвал задержанного "крысой, которая ворует у города".

Теги: Киев, Виталий Кличко, Украина, КГГА, взятка, Государственное бюро расследований, задержание, перевозки, ГБР
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