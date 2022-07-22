ГБР расследует уголовное деле по факту растраты в Федерации бокса Украины во время руководства Шевченко

"В письме следователь просит отчитаться о расходовании денег до 15 июля. Однако, как стало известно, федерация требование проигнорировала", – отмечают журналисты.

Производство по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия) было открыто 12 октября 2021 года. Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества.

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Hromadske писало в 2020 году, что Шевченко официально пригласил в Украину двух граждан Российской Федерации – Рустама Чичаева и Валида Айдамирова – якобы для работы тренерами в Киевской федерации бокса.

Журналисты утверждают, что на самом деле оба не были тренерами и даже боксерами.

"Как нам удалось выяснить, проанализировав их страницы в социальных сетях, по крайней мере один из них приближен к депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову и главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, а также имеет отношение к правоохранительным органам Чечни. Рустам Чичаев, вероятно, является работником специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Терек", подконтрольного вице-премьеру по силовому блоку и другу Кадырова Абузейду Высмурадову по прозвищу Патриот. Эту информацию подтверждают фото из соцсетей. Высмурадов, в свою очередь, приближен к главе Чеченской Республики", – сказано в расследовании Hromadske.

Чичаева и Айдамирова Нацполиция Украины задержала и выдворила из страны.