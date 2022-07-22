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ГБР расследует уголовное деле по факту растраты в Федерации бокса Украины во время руководства Шевченко

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Уголовное производство было открыто 12 октября 2021 года
Уголовное производство было открыто 12 октября 2021 года
Фото: fakty.ua

Государственное бюро расследований обратилось в Федерацию бокса Украины с запросом о расходовании бюджетных средств на поддержку и развитие спорта в 2018–2020 годах. Об этом идет речь в копии письма следователя ГБР, которую 22 июля опубликовали "Факты". Издание отмечает, что в этот период федерацию возглавлял Кирилл Шевченко.

"В письме следователь просит отчитаться о расходовании денег до 15 июля. Однако, как стало известно, федерация требование проигнорировала", – отмечают журналисты. 

Производство по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия) было открыто 12 октября 2021 года. Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества. 

Фото: fakty.ua
Фото: fakty.ua

Hromadske писало в 2020 году, что Шевченко официально пригласил в Украину двух граждан Российской Федерации – Рустама Чичаева и Валида Айдамирова – якобы для работы тренерами в Киевской федерации бокса.

Журналисты утверждают, что на самом деле оба не были тренерами и даже боксерами. 

"Как нам удалось выяснить, проанализировав их страницы в социальных сетях, по крайней мере один из них приближен к депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову и главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, а также имеет отношение к правоохранительным органам Чечни. Рустам Чичаев, вероятно, является работником специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Терек", подконтрольного вице-премьеру по силовому блоку и другу Кадырова Абузейду Высмурадову по прозвищу Патриот. Эту информацию подтверждают фото из соцсетей. Высмурадов, в свою очередь, приближен к главе Чеченской Республики", – сказано в расследовании Hromadske.

Чичаева и Айдамирова Нацполиция Украины задержала и выдворила из страны.

Теги: Россия, бокс, расследование, Государственное бюро расследований, уголовное производство, Страна, ГБР
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