Региональные федерации бокса просят прекратить государственное финансирование ФБУ из-за коррупции руководства

"Сегодня уже не письмом, а публично, я от имени большинства спортсменов, тренеров, врачей, судей Федерации Бокса Украины еще раз обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру молодежи и спорту Вадиму Гутцайту, главе НОК Украины Сергею Бубке и главе профильного комитета Верховной Рады Андрею Кожемякину с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить права боксерского сообщества на самоуправление, а также предотвратить дальнейшее хищение государственных средств руководством ФБУ и лично Владимиром Продивусом, прекратив бюджетное финансирование Федерации до завершения полного независимого аудита его деятельности и обнародования результатов", – написал он.

Шевченко в колонке сообщил, что 15 из 25 региональных федераций не согласны с продлением полномочий экс-регионала Владимира Продивуса в должности президента ФБУ, а результаты выборов, объявленные 17 декабря не действительны, ведь процедура происходила с нарушением устава организации.

"В 2008 году Владимир Продивус возглавил Федерацию бокса Украины. И хотя в управление он получил фабрику чемпионов, он смог ее почти уничтожить. Именно во время его управления произошло значительное ухудшение результативности украинских спортсменов, стали нормой систематические задержки финансирования и выплат призовых и взносов в международные организации. И все это на фоне стабильного финансирования государством деятельности федерации, получающей около 1,5 млн евро государственных средств в год. Возникает вопрос: где деваются эти деньги, ведь годами тянутся задолженности Федерации перед спортсменами, врачами, судьями, тренерами и международными боксерскими организациями", – отметил Шевченко и добавил, что долги ФБУ уже привели к недопуску ряда спортсменов к важным соревнованиям и несправедливому судейству.

По словам главы Киевской городской федерации бокса, большинство его коллег уверено, что средства может присваивать нынешнее руководство ФБУ. Поэтому представители украинского бокса обратились с письмом к руководству государства и профильным министерствам, а также парламентскому комитету с просьбой прекратить государственное финансирование Федерации до момента проведения глубокого независимого аудита работы руководства федерации и лично Продивуса, а также до проведения честных выборов руководства.

"Избирательные махинации окончательно подорвали доверие боксерского сообщества к действующему руководству ФБУ. Мы провели несколько митингов, были попытки встретиться с Владимиром Продивусом, чтобы услышать его аргументы, но все наши поиски диалога наталкивались на, в лучшем случае, молчание, а в худшем – обвинение несогласных в "сепаратизме", репрессии", – заявил Шевченко.