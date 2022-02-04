"В 35 лет сбылась мечта детства". Чемпион мира по боксу Усик дебютировал в футболе

Матч транслировался на YouTube-канале "Перша ліга".

Усик вышел на замену на 76-й минуте поединка под 17-м номером на позицию нападающего. Счет на тот момент был 2:1 в пользу "Полесья". С таким счетом матч и завершился.

"Я очень мечтал сыграть за профессиональную команду, еще когда был мальчишкой, который занимался футболом. Но так сложилось, что я пошел в великолепный вид спорта – бокс. А сейчас – в 35 лет – сбылась мечта детства, – сказал Усик после поединка. – "Полесье" – сила… Получил около 20 минут на поле".

Усика спросили, примет ли он еще участие в турнире.

"Нет, ну слушайте, я сейчас расскажу все свои секреты... Это все интрига", – ответил дебютант.