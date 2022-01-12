Фьюри назвал Усика маленьким, стероидным средневесом. Кличко ему ответил

Фьюри обвинил британского боксера Энтони Джошуа в том, что тот отдал Украине все пояса, проиграв Усику.

"Я не могу поверить, что Джошуа вернул Украине все пояса в супертяжелом весе после всей моей тяжелой работы по их получению. Ты большой, бесполезный бомж! Ты позволил маленькому стероидщику подняться из среднего веса, напасть на тебя и забрать все твои пояса", – сказал он.

Боксер заявил, что вернет пояса Британии.

"Придется взять настоящего британского ланкастерского бомбардировщика, такого, как я, чтобы освободить бесполезного, маленького, стероидного человека от поясов и вернуть их в Британию", – подчеркнул он.

Украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал в Twitter скандальное заявление Фьюри, напомнив о его положительном допинг-тесте перед их боем в 2016 году, который так и не состоялся из-за проблем британца с наркотиками. Тогда Фьюри дисквалифицировали из-за запрещенных веществ в организме и лишили чемпионских поясов.

"Тайсон, ты живешь в стеклянном домике, и кому-то надо забрать твои камни. Недавно перед нашим сражением у тебя действительно был положительный тест. Кто угодно может погуглить и проверить. Держись!" – написал Кличко-младший.

Он добавил к сообщению хештег "лицемер".