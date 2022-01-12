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Фьюри назвал Усика маленьким, стероидным средневесом. Кличко ему ответил

Британский боксер заявил, что заберет у Усика все пояса
Британский боксер заявил, что заберет у Усика все пояса
Фото: TYSON FURY / Twitter

Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе, британец Тайсон Фьюри назвал украинского боксера Александра Усика маленьким, бесполезным, стероидным средневесом и пообещал вернуть пояса в Великобританию. Об этом он сказал на видео, опубликованном в Twitter 11 января.

Фьюри обвинил британского боксера Энтони Джошуа в том, что тот отдал Украине все пояса, проиграв Усику.

"Я не могу поверить, что Джошуа вернул Украине все пояса в супертяжелом весе после всей моей тяжелой работы по их получению. Ты большой, бесполезный бомж! Ты позволил маленькому стероидщику подняться из среднего веса, напасть на тебя и забрать все твои пояса", – сказал он.

Боксер заявил, что вернет пояса Британии.

"Придется взять настоящего британского ланкастерского бомбардировщика, такого, как я, чтобы освободить бесполезного, маленького, стероидного человека от поясов и вернуть их в Британию", – подчеркнул он.

Украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал в Twitter скандальное заявление Фьюри, напомнив о его положительном допинг-тесте перед их боем в 2016 году, который так и не состоялся из-за проблем британца с наркотиками. Тогда Фьюри дисквалифицировали из-за запрещенных веществ в организме и лишили чемпионских поясов.

"Тайсон, ты живешь в стеклянном домике, и кому-то надо забрать твои камни. Недавно перед нашим сражением у тебя действительно был положительный тест. Кто угодно может погуглить и проверить. Держись!" – написал Кличко-младший.

Он добавил к сообщению хештег "лицемер".

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Такая опция была предусмотрена в контракте на бой. В октябре Джошуа официально инициировал реванш с Усиком. Поединок может состояться в марте 2022 года, отмечал Хирн.

Усик говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский". Хирн не исключил проведения поединка в Киеве, но отметил, что Великобритания в этом вопросе для него "на первом месте".

Теги: Владимир Кличко, бокс, наркотики, Александр Усик, допинг, скандал, Тайсон Фьюри, работа, Энтони Джошуа
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