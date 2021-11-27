Владимира Кличко мог бы побудить вернутся в большой бокс поединок против Фьюри – промоутер

Об уходе из профессионального бокса Владимир Кличко объявил в 2017 году Фото: ЕРА

Речь об этом зашла после вопроса, закрыла ли вопрос о возвращении в большой спорт Кличко-младшего победа Усика над британцем Энтони Джошуа.

"Я бы так не сказал. [...] Если понаблюдать за ним в тренировочном лагере, то это совсем другой боксер, который владеет почти всей палитрой боксерских средств. То есть он умеет делать то, что и боксер. [...] Как фанат бокса я бы хотел увидеть возвращение Кличко. Я думаю, что поединок с [Тайсоном] Фьюри мог бы побудить Владимира вернуться. Но очень многие составляющие должны сойтись, чтобы состоялось его возвращение", – ответил Красюк.

По его словам, "и у Фьюри, и у Владимира, и вообще на рынке, в мире много обстоятельств так должны сложиться, чтобы это произошло".

"Но окончательно мы не можем утверждать, что его возвращение не состоится", – отметил промоутер.

Он считает, что "единственный поединок, в котором Фьюри заинтересован", – против Усика.

"У Усика три пояса. Боксер зарабатывает, когда становится чемпионом мира. Он тогда становится всем нужен. Это не исключение. Конечно, Фьюри хочет стать абсолютным чемпионом мира. У кого пояса? У Усика. Дайте мне Усика", – объяснил Красюк.