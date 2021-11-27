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Владимира Кличко мог бы побудить вернутся в большой бокс поединок против Фьюри – промоутер

Об уходе из профессионального бокса Владимир Кличко объявил в 2017 году
Об уходе из профессионального бокса Владимир Кличко объявил в 2017 году
Фото: ЕРА

Вопрос об уходе из большого бокса украинца Владимира Кличко еще не закрыт, считает промоутер Александра Усика Александр Красюк. Такое мнение он выразил "24 каналу" в интервью, которое было опубликовано 25 ноября.

Речь об этом зашла после вопроса, закрыла ли вопрос о возвращении в большой спорт Кличко-младшего победа Усика над британцем Энтони Джошуа.

"Я бы так не сказал. [...] Если понаблюдать за ним в тренировочном лагере, то это совсем другой боксер, который владеет почти всей палитрой боксерских средств. То есть он умеет делать то, что и боксер. [...] Как фанат бокса я бы хотел увидеть возвращение Кличко. Я думаю, что поединок с [Тайсоном] Фьюри мог бы побудить Владимира вернуться. Но очень многие составляющие должны сойтись, чтобы состоялось его возвращение", – ответил Красюк.

По его словам, "и у Фьюри, и у Владимира, и вообще на рынке, в мире много обстоятельств так должны сложиться, чтобы это произошло".

"Но окончательно мы не можем утверждать, что его возвращение не состоится", – отметил промоутер.

Он считает, что "единственный поединок, в котором Фьюри заинтересован", – против Усика.

"У Усика три пояса. Боксер зарабатывает, когда становится чемпионом мира. Он тогда становится всем нужен. Это не исключение. Конечно, Фьюри хочет стать абсолютным чемпионом мира. У кого пояса? У Усика. Дайте мне Усика", – объяснил Красюк.

Контекст:

Владимир Кличко за время боксерской карьеры владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015) и The Ring (2009–2015). Об уходе из профессионального бокса он заявил в 2017 году

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Такая опция была предусмотрена в контракте на бой. В октябре Джошуа официально инициировал реванш с Усиком. Поединок может состояться в марте 2022 года, отмечал Хирн.

Теги: Владимир Кличко, бокс, спорт, Александр Усик, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа
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