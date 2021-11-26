Промоутер Усика заявил, что провести его бой с Джошуа в Киеве возможно, если "выиграть конкуренцию цифр"

По его словам, пока есть варианты проведения боя в Великобритании, где проходил и первый бой.

"Цена билета должна быть такой, чтобы украинский зритель мог себе позволить прийти на стадион, купить билет и поддержать своего чемпиона. И в этом есть большая разница между покупательной способностью украинца и британца. И именно этот фактор может быть определяющим в принятии решения относительно места проведения боя. VIP-билет, который составляет значительную часть дохода от продажи билетов на стадион "Тоттенхэм Хотспур", стоил £2 тыс. Это примерно 75 тыс. грн за один билет. Как правило, это два билета, потому что человек идет по меньшей мере еще с кем-то. То есть речь идет о 150 тыс. грн. Представим себе средний класс. Кто может позволить себе это в Великобритании и кто может позволить себе это в Украине?" – сказал он.

Промоутер выразил сомнение, что в Киеве можно найти 2 тыс. человек, готовых потратить такую сумму "только на билеты".

"Другая составляющая. Те самые люди с точки зрения чисто ментальной составляющей. Когда состоятельный человек едет на поединок Усик – Джошуа в Великобританию, покупает билет за £2 тыс., платит еще комиссию и в целом получается £2 тыс. за два билета. Он покупает авиабилет, бронирует отель, тратит там средства на проезд и питание. В общем пусть такое путешествие будет стоить £10 тыс. Для состоятельного человека это допустимые деньги, но человек едет в путешествие. Он проводит там время. И эти деньги тратит вроде как на отпуск. На какое-то событие, путешествие, которое связано с приключениями", – объяснил Красюк.

Он отметил, что этот же человек, который проживает возле НСК "Олимпийский", вряд ли потратит £5 тыс. на событие "под домом".

"Противоположно оно будет работать с британцами. Для британцев это будет событие, для британцев это интересная история – путешествие и приключение поехать в Украину на такой поединок. Но смогут ли в Украину приехать 50 или 30 тыс. британцев? Есть вопросы", – подчеркнул промоутер.

Он утверждает, что провести поединок с Джошуа в Киеве – мечта и его самого, и Усика, и братьев Владимира и Виталия Кличко.

"Кто из промоутеров не хотел бы провести такой поединок у себя на родине? Выиграем ли мы эту конкуренцию цифр – пока сложно говорить. Только после конкретных расчетов мы сможем это выяснить", – считает Красюк.