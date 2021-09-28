Промоутер Усика назвал дату реванша с Джошуа

Усик (на фото) выиграл у Джошуа по очкам в бою на стадионе в Лондоне Фото: Александр Усик / Usyk / Facebook

Красюк рассчитывает, что этот поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

"Реванш был прописан в контракте, он уже активирован стороной Джошуа. У нас есть ограничения по времени, когда должен состояться реванш. Те даты, которые [промоутер Джошуа] Эдди Хирн объявил на пресс-конференции после боя, – это февраль – март. Это действительно так, в рамках этого периода должен состояться реванш. Зима, "Олимпийский", – сказал Красюк.

Он отметил, что организовать бой в феврале будет сложно из-за температурных особенностей в Украине.

"Если будет, например, +20º С, было бы комфортно [проводить бой]. Я вспоминаю первый поединок Александра на стадионе "Арена Львов", и температура там была +5º С. Свежо, но возле ринга посидеть было не комфортно [...] Конечно же, мы хотели бы провести событие такого огромного масштаба на Родине. Мы будем делать все возможное, чтобы популяризировать бокс в Украине и украинский бокс в мире", – сказал Красюк.

Сам Усик также говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский".