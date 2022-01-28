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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве нашли повешенным экс-чемпиона Европы по боксу Вирчиса

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Вирчису было 48 лет
Вирчису было 48 лет
Фото: Ukrainian Boxing Federation﻿ / Facebook

Ночью на 28 января в Киеве нашли повешенным бывшего чемпиона Европы по боксу в супертяжелой категории Владимира Вирчиса. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

"Сегодня ночью в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину... На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее. Врачи констатировали его смерть, а правоохранители направили тело погибшего на экспертизу", – говорится в сообщении.

В столичной полиции отметили, что утром поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся.

"Женщина описала внешность пропавшего, и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис", – подчеркивается в сообщении.

По факту смерти Вирчиса правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с отметкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/4785364464852620

Контекст:

Вирчису было 48 лет. Боксер был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003–2004) и WBO (2005–2006), отмечается на сайте Федерации бокса Украины. На профессиональном ринге Вирчис провел 28 боев – одержал 26 побед (21 нокаутом) и потерпел два поражения.

19 мая 2007 года, нокаутировав итальянского боксера Паоло Видоцу, Вирчис стал чемпионом Европы EBU (по версии Европейского боксерского союза).

Теги: Киев, бокс, Украина, смерть, полиция, самоубийство, экспертиза, правоохранители, происшествия, уголовное производство, погибшие
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