В Киеве нашли повешенным экс-чемпиона Европы по боксу Вирчиса

"Сегодня ночью в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину... На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее. Врачи констатировали его смерть, а правоохранители направили тело погибшего на экспертизу", – говорится в сообщении.

В столичной полиции отметили, что утром поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся.

"Женщина описала внешность пропавшего, и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис", – подчеркивается в сообщении.

По факту смерти Вирчиса правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с отметкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.