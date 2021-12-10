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МОК может убрать из программы летних Олимпиад медальный для Украины бокс

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Ломаченко стал дважды олимпийским чемпионом по боксу
Ломаченко стал дважды олимпийским чемпионом по боксу
Фото: EPA

28 видов спорта будут предложены для включения в спортивную программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на 139-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Пекине в феврале 2022 года.

Предварительную программу Олимпиады 2028 года 9 декабря обсудил Исполком МОК, сообщается в релизе, опубликованном на сайте Комитета.

Опираясь на успех в Токио в 2020-м, Исполком МОК решил включить в программу Игр 2028 скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг.

"Предлагаемое включение этих ориентированных на молодежь видов спорта, которые дебютировали на Олимпийских играх в Токио 2020, основано на их значительном вкладе в общий успех этих Игр… признавая глубокие корни каждого из этих видов спорта в Калифорнии", – говорится в сообщении.

Под угрозой исключения из основных олимпийских видов спорта оказались бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье, имевшие олимпийский статус в течение более чем столетия.

Данные виды спорта могут быть включены в программу Олимпиады 2028 как дополнительные во время сессии МОК в 2023-м, если соответствующие международные федерации предоставят проекты реформирования своих видов спорта.

В частности, AIBA должна решить проблемы с управлением, финансовой прозрачностью, а также честностью судейства; IWF и ее будущее руководство должны успешно бороться с распространенностью допинга и обеспечивать полную независимость своей антидопинговой программы; UIPM – завершить свое предложение по замене верховой езды и общего формата соревнований и продемонстрировать привлекательность для молодежи и широкой публики.

Контекст:

XXXIV летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году. Церемония открытия состоится 21 июля, закрытия – 6 августа.

На семи летних Олимпийских играх (начиная с Атланты 1996) Украина завоевала в боксе 15 медалей – четыре золотые, четыре серебряные и семь бронзовых, отмечает Tribuna.com. Олимпийскими чемпионами стали Владимир Кличко (1996), дважды – Василий Ломаченко (2008 и 2012), а также Александр Усик (2012).

Бокс включен в программу летней Олимпиады 2024 в Париже (Франция).

Теги: бокс, США, спорт, МОК, Олимпиада, Калифорния, Лос-Анджелес, допинг, медали, серфинг, награды, тяжелая атлетика, соревнования, современное пятиборье, Олимпийские игры, Олимпиада 2028, скейтбординг
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