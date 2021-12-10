МОК может убрать из программы летних Олимпиад медальный для Украины бокс

Предварительную программу Олимпиады 2028 года 9 декабря обсудил Исполком МОК, сообщается в релизе, опубликованном на сайте Комитета.

Опираясь на успех в Токио в 2020-м, Исполком МОК решил включить в программу Игр 2028 скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг.

"Предлагаемое включение этих ориентированных на молодежь видов спорта, которые дебютировали на Олимпийских играх в Токио 2020, основано на их значительном вкладе в общий успех этих Игр… признавая глубокие корни каждого из этих видов спорта в Калифорнии", – говорится в сообщении.

The 28 sports included in the initial sports programme for the Olympic Games @LA28 are governed by the following International Federations: pic.twitter.com/Lk81wg9rkG — Christian Klaue (@ChKlaue) December 9, 2021

Под угрозой исключения из основных олимпийских видов спорта оказались бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье, имевшие олимпийский статус в течение более чем столетия.

Данные виды спорта могут быть включены в программу Олимпиады 2028 как дополнительные во время сессии МОК в 2023-м, если соответствующие международные федерации предоставят проекты реформирования своих видов спорта.

В частности, AIBA должна решить проблемы с управлением, финансовой прозрачностью, а также честностью судейства; IWF и ее будущее руководство должны успешно бороться с распространенностью допинга и обеспечивать полную независимость своей антидопинговой программы; UIPM – завершить свое предложение по замене верховой езды и общего формата соревнований и продемонстрировать привлекательность для молодежи и широкой публики.