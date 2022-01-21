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"Россия, Украина – единый народ". Президент Федерации бокса Украины Продивус и президент Международной ассоциации бокса Кремлев пообнимались на камеру. Видео

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Владимир Продивус бизнесмен, президент Федерации бокса, народный депутат Украины 7-го созыва, бывший член Партии регионов
Владимир Продивус – бизнесмен, президент Федерации бокса, народный депутат Украины 7-го созыва, бывший член Партии регионов
Фото: fbu.org.ua

Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус и президент Международной ассоциации бокса, россиянин Умар Кремлев записали видеоролик, в котором они обнимаются и называют Россию и Украину одним народом. Видео опубликовал 20 января в Twitter заместитель главного редактора издания Tribuna.ua Владимир Гарец.

"Пока у нас здесь у всех накрут, крыса – глава федерации бокса Украины (на видео – слева) Продивус знает четко, кому служит", – написал журналист.

На видео Кремлев, обнимаясь с Продивусом, подчеркнул, что бокс объединяет.

"Видите, как бокс объединяет, друзья? Россия, Украина. Мы вместе, да, Володь? Берите пример. Мы же – единый народ", – сказал он.

Продивус согласился с российским функционером.

"Единые славяне, единый народ, братья", – подтвердил он.

Кремлев пожелал всем "так держать дружбу".

Контекст:

Владимир Продивус – бизнесмен, президент Федерации бокса Украины, депутат Верховной Рады 7-го созыва.

Будучи членом Партии регионов, голосовал за "законы 16 января". Заявлял во время Майдана, что власть не будет бездейственной, а затем вышел из партии, сообщали "Наші гроші". В украинских СМИ неоднократно писали о его причастности к криминальным разборкам.

Теги: Россия, бокс, Украина, спорт, Владимир Продивус
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