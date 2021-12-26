Ломаченко отправил свои олимпийские медали в Россию на переплавку

"Мы не хотели бы расписывать всю суть, скажем лишь одно, проект выполнен из олимпийских медалей нашего друга Василия Ломаченко в знак уважения сына к отцу! Пользуясь случаем, хотели бы поздравить с юбилеем Анатолия Николаевича Ломаченко – советского и украинского тренера по боксу", – написали в мастерской.
Российские мастера подчеркнули, что проект, который они выполнили, уникален и они, "как и Василий, вошли в историю". "Вась, родной, обнимаю", – завершается текст.
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Ломаченко в комментариях ответил: "От души, ребята".
На опубликованных записях видно, что медали в мастерской не использовали целиком – от них отрезали по небольшому кусочку, после чего сложили вместе с изготовленным нательным крестиком в специальную шкатулку с надписями: "Крест Христов – для нас победный венец" и "Сынами Божьими являются только те, которые пренебрегли людской славой" – и, видимо, отправили заказчику.
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На постах в Instagram стоит геолокация "Москва". На сайте мастерской при этом сообщается, что она находится в Костроме.
Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион. Он завоевал "золото" в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год).
По итогам ноября 2021 года Ломаченко возглавляет рейтинг боксеров легкого веса по версии WBO.
В ночь с 11-го на 12 декабря боксер победил ганского спортсмена Ричарда Комми по решению судей и получил титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе. После этого боя Ломаченко попал в скандал – многие украинцы возмутились тем, что он праздновал победу с флагом его родного города Белгорода-Днестровского, а не национальным.
Это был уже не первый скандал из-за флага в карьере Ломаченко.
В предыдущие годы – в течение почти всех боев на профессиональном ринге, по оценке XSport, включая победы на Олимпийских играх, – Ломаченко был на ринге и получал награды с украинской символикой.
Однако 26 июня 2021 года после победы над японцем Масайоши Накатани боксер вышел на церемонию оглашения победителя без флага и другой украинской символики. Во время предыдущего боя с американцем Теофимо Лопесом в 2020 году (его украинский боксер проиграл) национальной символики также замечено не было.