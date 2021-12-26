Ломаченко отправил свои олимпийские медали в Россию на переплавку

"Мы не хотели бы расписывать всю суть, скажем лишь одно, проект выполнен из олимпийских медалей нашего друга Василия Ломаченко в знак уважения сына к отцу! Пользуясь случаем, хотели бы поздравить с юбилеем Анатолия Николаевича Ломаченко – советского и украинского тренера по боксу", – написали в мастерской.

Российские мастера подчеркнули, что проект, который они выполнили, уникален и они, "как и Василий, вошли в историю". "Вась, родной, обнимаю", – завершается текст.

View this post on Instagram A post shared by Крестик Резнои * (@krestik_reznoi)

Ломаченко в комментариях ответил: "От души, ребята".

Скриншот: krestik_reznoi / Instagram

На опубликованных записях видно, что медали в мастерской не использовали целиком – от них отрезали по небольшому кусочку, после чего сложили вместе с изготовленным нательным крестиком в специальную шкатулку с надписями: "Крест Христов – для нас победный венец" и "Сынами Божьими являются только те, которые пренебрегли людской славой" – и, видимо, отправили заказчику.

View this post on Instagram A post shared by Крестик Резнои * (@krestik_reznoi)

На постах в Instagram стоит геолокация "Москва". На сайте мастерской при этом сообщается, что она находится в Костроме.