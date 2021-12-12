Ломаченко победил Коми решением судей

Ломаченко, как пишет "Укринформ", имел преимущество во всех раундах, кроме первого, в седьмом отправил соперника в нокдаун. Запись этого момента опубликовали в Twitter Top Rank Boxing.

Down goes Commey *



The Ringside Cam of @VasylLomachenko’s masterful work * #LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021

Украинский боксер призывал тренера Коми выбросить полотенце и сдаться, но этого не произошло и бой продолжился.

После завершения 12-го раунда все судьи отдали победу Ломаченко: 117-110, 119-108, 119-108.

Как отметило Общественное, победитель сегодняшнего боя может стать следующим соперником Джорджа Камбососа – чемпиона мира по трем версиям в легком весе.