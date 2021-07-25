Украинец Ломаченко вышел на первое место в рейтинге WBO, третий – Беринчик

На третьем месте рейтинга еще один украинец, 33-летний обладатель титула интернационального чемпиона Денис Беринчик. Между Ломаченко и Беринчиком расположился Джордж Камбосос – младший из Австралии.

Чемпионом WBO в легком весе является Теофимо Лопес.

Скриншот: wboboxing.com

В июньском рейтинге Ломаченко был на втором месте, а Камбосос-младший – на первом.

Беринчик остается третьим в рейтинге WBO с ноября 2020 года.